نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 50% على الجوالات والاجهزة في اكسترا بالسعودية الان في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية على الأجهزة الإلكترونية، حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فيقدم موقع اكسترا إلى عملائه أنواع مختلفة من السلع، مع العلم أن الأسعار المتوفرة من اكسترا مناسبة لكافة الطبقات وإليكم في المقال التالي أفضل عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الإلكترونية سواء هواتف محمول أو أجهزة أخرى.
عروض اكسترا في السعودية على الهواتف المحمول اليوم:
تعتبر هواتف المحمول من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل شركة اكسترا وتلك الهواتف كلًا من التالي:
- هاتف من النوع آبل أيفون 12 باللون الحجم مع مساحة تخزين 64 جيجا بايت 5 جي رام.
- تخفيضات من اكسترا على هاتف شاومي 11 لايت إن إي متوفر باللون الأزرق مع سعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي رام.
- عروض اكسترا على آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية:
تعددت أنواع الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا وإليكم في السطور الآتية أقوى تلك العروض:
- توفر اكسترا عرض على جهاز المايكروويف من نوع إل جي مع حجم 56 لتر السمارت انفرتر ويكون من السهل تنظيفه.
- توفر اكسترا خصم على بنك الطاقة من النوع سامسونج 1000 ملي أمبير به مخرج نوع سي باللون الفضي.
- عرض على مملس الشعر من نوع دايسون بالإضافة إلى طقم فرشاة.
- عرض ماكينة تشذيب الليحة من النوع وال أكوا بلايد للرطب والجاف متوفرة باللون الأسود.
- عرض على دفاية زيتية كلاس برو 2200 واط مع ثلاثة مستويات.
- عرض دفاية كلاس برو 2500 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة مع 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية سيراميك 2000 واط ديجيتال متوفرة باللون الأبيض.
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