شوف تخفيضات 50% على الجوالات والاجهزة في اكسترا بالسعودية الان

عروض اكسترا في السعودية على الأجهزة الإلكترونية، حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فيقدم موقع اكسترا إلى عملائه أنواع مختلفة من السلع، مع العلم أن الأسعار المتوفرة من اكسترا مناسبة لكافة الطبقات وإليكم في المقال التالي أفضل عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الإلكترونية سواء هواتف محمول أو أجهزة أخرى.

عروض اكسترا في السعودية على الهواتف المحمول اليوم:

تعتبر هواتف المحمول من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل شركة اكسترا وتلك الهواتف كلًا من التالي:

هاتف من النوع آبل أيفون 12 باللون الحجم مع مساحة تخزين 64 جيجا بايت 5 جي رام.

تخفيضات من اكسترا على هاتف شاومي 11 لايت إن إي متوفر باللون الأزرق مع سعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي رام.

عروض اكسترا على آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية:

تعددت أنواع الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا وإليكم في السطور الآتية أقوى تلك العروض: