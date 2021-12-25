شوف عروض الجوالات وأجهزة المنزل من بنده بخصومات 50% لعروض نهاية العام

تقدم أسواق بنده وهايبر بنده في كل فروعها المنتشرة بالمملكة السعودية خصومات قوية بمناسبة نهاية العام حيث تعد أسواق بنده احد الأسواق التجارية التي تتمتع بشهرة واسعة في السعودية وعدد من الدول العربية كما أنها تقدم الكثير من عروض التخفيضات والخصومات الكبيرة للجوالات وعلى جميع المنتجات التي تقدمها وفي أحدث العروض الأسبوعية التي تقدمها بنده يوجد خصومات تصل إلى 50% وفي هذا النقال سوف نقدم لكم عروض الجوالات وعروض الأجهزة المنزلية التي تقدمها.

عروض الجوالات المقدمة من أسواق بنده

تقدم بنده خصومات متنوعة على جميع الجوالات التي تقدمها في عروضها الأسبوعية المستمرة حتي يوم الثلاثاء المقبل ومن أهم ما جاء بها التالي:

جوال تي سي ال10 تقدمه بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 849 ريال سعودي وجوال تي سي ال20 بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

كما تقدم جوالات شاومي ومنا شاومي 9 سي بسعر 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي وشاومي ريدمي 9 أي بسعر379 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي كما يوجد جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال سعودي وشاومي ريدمي 10 بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

أما عن جوالات فيفواي المتوفرة فيوجد جوال فيفواي 72 بسعر 1199 ريال سعودي وجوال فيفواي01 بسعر 899 ريال سعودي وفيفواي03 بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي.

كما يتوفر عدد من أنواع الجوالات الأخري مثل جوالات سامسونج اي 52اس وسامسونج اي 12 وجوال الكاتيل3 اكس حيث توفرها بنده داخل جميع فروعها .

عروض الأجهزة ومستلزمات المنزل المقدمة مع خصومات نهاية العام

تتنوع الأجهزة المقدمة بين أجهزة المطبخ والأجهزة الكهربائية الأخري حيث يوجد في العروض غسالة بتعبئة علوية جيباس وغرن كهربائي وميكرويف وعجانة مع خلاط معدني وقطاعة مولينكس وقدر ضغط كهربائي السيف وعدد من أدوات المطبخ كما يوجد بعض الملابس للرجال والأطفال وقفازات شتوية بناتي وأولادي وكل الاحتياجات المنزلية توفرها لكم أسواق بنده في عروضها الأسبوعية المتوفرة مع خصومات نهاية العام.