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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نهاية العام بنده مازالت مستمرة داخل فروع أسواق بنده داخل المملكة في المقال التالي
احصل على عروض نهاية العام بنده التي مازالت مستمرة داخل فروع أسواق بنده داخل المملكة، وتسوقوا الآن للحصول على كافة احتياجاتكم المنزلية والأجهزة الإلكترونية الحديثة بخصومات حتى 50% ضمن أقوى عروض نهاية العام في هايبر بنده، واعتني الآن بلثتك مع معجون كولجيت بالصبار الطبيعي، وأيضا يمكنك الحصول على نظافة وانتعاش مع معجون كولجيت بزيت الليمون الطبيعي، واحصل على جميع منتجاتكم المفضلة المتوفرة لدى بنده، وللحفاظ على نمط حياة صحي لا تضيعي عروض نهاية العام على الأغذية الصحية والعضوية بخصومات تصل إلى 50% من هايبر بنده، استفيدي من أقوى عروض الشتاء في سوبر ماركت هايبر بنده على الدفايات الكهربائية، تسري العروض من يوم الأربعاء 18 جمادى الأول إلى يوم الثلاثاء 24 جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية.
عروض نهاية العام بنده:
- حقق أكبر استفادة من هايبر بنده واحصل على تخفيضات تصل إلى 50% ضمن عروض نهاية العام، واحصل على معجون طماطم السعودية ( 8 × 135 جرام )، عدد حبة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من سعر 25 ريال سعودي.
- كل هذا وأكثر داخل أسواق هايبر بنده في السعودية وضمن النشرة الإلكترونية للأسبوع 52، بدأت هذه العروض من يوم الأربعاء وضمن خصومات هايبر بنده.
- عرض على حليب مجفف كامل الدسم المراعي وزن (1800 جرام) + 25% إكسترا، سعر الكيس الأصلي قبل الخصم هو 65.95 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد التخفيض هو 41.95 ريال سعودي.
- احصل على برتقال أبو صرة مصري الكيلو بسعر 2.95 ريال سعودي بعد الخصم المقدم من هايبر بنده. وبدلاً من سعر الكيلو الأصلي قبل الخصم وهو 5.95 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على كيلو من لبنة تركية دراي بسعر 25.95 ريال سعودي. وهو السعر الأساسي قبل الخصم، بدلاً من سعر الكيلو بعد التخفيض وهو 16.95 ريال سعودي.
- اشتري من تخفيضات سوبر ماركت هايبر بنده على اللحم البقري. فتقد أسوا بنده عدد من العروض على كيلو لحم روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر المنتج الأساسي وهو 44.95 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك الاستفادة من عرض بنده على نقانق بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي. للكيلو وهو سعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم المقدم من هايبر بنده، وسر البيع بعد الخصم هو 26.95 ريال سعودي.
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