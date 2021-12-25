نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت في نهاية العام وبمناسبة الذكرى السنوية في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم مهرجان العروض والتخفيضات بمناسبة نهاية العام وأيضاً بمناسبة الذكرى السنوية لها، حيث تقدم عروض حصرية وهدايا مفاجأة، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لها في فرع الدمام الشاطئ، كما أنها تقدم العديد من العروض والتخفيضات على جميع احتياجات ومستلزمات المنزل العصري من السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية، وجميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع شركة لولو ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية حيث تتوفر متعة التسوق، فشعارها الدائم هو لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم بين يديك، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم عروض هذا الأسبوع للسلع الغذائية التموينية والاستهلاكية وحتى منتجات البقالة. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية: عرض كرتونه داري دجاج مجمد مكونة من 10 عبوات وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 99.95 ريال سعودي للكرتونه بدلاً من 145 ريال.

لحم نعيمي لامب أنثى كامل بسعر 32.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال.

بصل اليمن بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً 4.95 ريال.

تاج الهند أرز بسمتى وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي للعبوة بدلاً من 76.95 ريال. بيبي صدور رومي مدخن بسعر 49.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 81.41 ريال.

قشطه طازجة بسعر 12.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 25.25 ريال.

جبنه رومي مصرية قديمة بسعر 29.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 42.90 ريال.

عرض نصف دجاج مشوي عربي كومبو بسعر 10.90 ريال سعودي بدلاً من 16.40 ريال.

مخلل مشكل ممتاز مصري بسعر 8.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 15.50 ريال.

زيتون أسود أسباني كبير بسعر 15.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 23.16 ريال. عروض لولو اليوم للفواكه والخضروات الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء: عرض كيلو بطاطا حلوى مصرية بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال.

فطر أبيض عماني بسعر 5.95 ريال سعودي للعبوة وزن 250 جرام بدلاً من 10.75 ريال.

طماطم أردني بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال.

موز الأكوادور بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 5.95 ريال.

أناناس إندونسيا بسعر 6.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 10.75 ريال.

رومان مصري بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 6.95 ريال. سمك شعور متوسط الحجم بسعر 24.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 42.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة مهرجان عروض لولو هايبر ماركت في نهاية العام وبمناسبة الذكرى السنوية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت في نهاية العام وبمناسبة الذكرى السنوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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