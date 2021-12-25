شوف عروض ساكو saco بخصم يصل إلى 70% على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل والحدائق

تعد شركة ساكو واحدة من الشركات الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، كما تنتشر معارضها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وتقدم الشركة آلاف العروض باستمرار وتتنوع المنتجات التي توفرها شركة ساكو سواء عبر موقع ساكو الإلكتروني أو داخل فروعها. من بين المنتجات المعروضة أدوات التخييم والجلسات الخارجية فضلا عن الجوالات واكسسوارات الجوال. بالإضافة إلى جميع أنواع مستلزمات المنزل من أجهزة كهربائية وأواني الطهي وغيرها.

عروض ساكو على الجوالات

توفر saco باقة مميزة من عروضها على الأجهزة التكنولوجية، الألعاب، الكابلات، الساعات الذكية والجوالات وغيرها.

احصل على خصم بقيمة سبعمائة ريال سعودي عند طلب جهاز أيفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت. يدعم شبكات الجيل الخامس التي تمنح المستخدم ميزة السرعة الفائقة في استخدام الانترنت. يحتوي على كاميرا رباعية خلفية بجودة 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية مزدوجة. الجهاز متاح مقابل 5199 ريال بدلا من 4499 ريال.

جوال أيفون 12 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الخامس 5 جي. متوفر مقابل 3499 ريال بدلاً من 4049 ريال سعودي.

احصل على جهاز جالكسي اس 10 بلس سعة 128 جيجا بايت مقابل 2099 ريال بدلاً من 3949 ريال، ووفر مبلغ 1850 ريال. عدد الشرائح المدعومة في هذا الجهاز شريحتين هايبريد. يمكن تفعيل بصمة الإصبع في هذا الهاتف. مساحة الرام 8 جيجا بايت، وحجم الشاشة 6.4 بوصة يحتوي على كاميرا ثلاثية 16 + 12 + 12 ميجابيكسل.

تخفيضات موقع ساكو

احصل على جهاز صانعة القهوة سعة 1.8 لتر بقوة 1450 واط اسبريسو كابتشينو مقابل 2639 ريال بدلاً من 3299 ريال ووفر مبلغ 660 ريال سعودي. رسوم توصيل الجهاز إلى العميل 25 ريال.

مكنسة باناسونيك كهربائية سعة 15 لتر على شكل برميل تعمل بقوة 1500 واط متوفرة مقابل 469 ريال بدلاً من 549 ريال.

شواية 2000 واط اينيكو بانيني تحتوي على غطاء بمفصلة عائمة لكي تناسب أي حجم من الأطعمة، تحتوي أيضاً على ألواح ثابتة غير لاصقة وصينية تقطير قابلة للإزالة وآمنة للغسل داخل غسالة الأطباق لتنظيف جيد وخالي من المتاعب. تعرض مقابل 249 ريال سعودي بدلاً من 299.75 ريال.

محضرة طعام كينوود متعددة الوظائف قوة 1000 واط، تساعدك هذه الآلة في تحضير الأكلات الصحية بكل سهولة، كما يمكن استخدامها في إعداد الحلويات الشهية نظراً لاحتوائها على العديد من الملحقات. تعرض الآن مقابل 1799 ريال، وفي حالة الرغبة في تقسيط المبلغ يتم التقسيط على ثلاث دفعات دون دفع أية رسوم قيمة القسط الواحد 599.66 ريال سعودي.

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