شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل60% خصومات راس السنة من العثيم

عروض العثيم السعودية، أسواق عبد الله العثيم من الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تعد من أكبر وأقوى السلاسل لدى الأسواق المركزية من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده الذي يبتع مجموعات صافولا، حيث أن السوق قد تم تصنيفها من خلال مجلة تسمى فوربس التي تتواجد بأمريكا عام 2016، بأن سوق العثيم يتواجد بالترتيب رقم مائة وتسعة من إحدى أقوى وأكبر القوائم في العالم العربي، وأيضًا بالترتيب رقم خمسون من ضمن القوائم القوية من مائة شركة في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم اليوم خصومات ليس لها مثيل تصل ل 60% وحتي نهاية ديسمبر 2021

عروض العثيم السعودية

خصومات بنده على نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع في كافة أرجاء العالم ومن ضمنها، هايبر بنده ماركت وسوبر ماركت، وحوالي واحد وثلاثون فرع متواجدين في جمهورية مصر العربية وغير ذلك من الأماكن المتنوعة.

كما أن الشركة تتميز بأن لديها العديد من العملاء المتواجدين بها، فهي تعمل على استقبال حوالي أكثر من أربعون مليون زبون خلال عام 2013، حيث وصل العدد الخاص بالمبيعات في شركة العثيم حوالي خمسة مليارات ريال سعودي.

حيث أن البيع في السوق يكون عن طريق الجملة والتجزئة أيضًا من أجل بيع كافة المستلزمات الغذائية والاستهلاكية ومنها، الأدوات المنزلية والصابون والمنظفات وغيرها.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على 5 كيلو جرام من الصابون البودرة نوعه تايد المركز للكيس الواحد يكون بسعر 34.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين يكون سعر الكيلو جرام من لحم نوعه الروفيدي مع العظام هو 49.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر الكيلو جرام من الجبن الفيكتو دوبل كريم هو 9.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مقدار كيلو جرام من الطرشي بوليف بالخضار المشكل يكون بسعر 8.50 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من اللبنة داري يكون 19.50 ريال سعودي.

اثنان كيلو جرام من البطاطا الحلوة تكون بسعر 5.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية