شوف أقوي عروض بنده السعودية نهاية العام بخصومات هائلة وأسعار أقل من المتوقه

أقوي عروض بنده السعودية نهاية العام ننشرها اليوم يقدمها Hyper Panda وذلك لجميع المشترين الذين يرغبون في شراء مجموعة متنوعة من السلع بأقل سعر ممكن، وبخصومات مميزة بمناسبة قرب رأس السنة الميلادية، جدير بالذكر أن بنده يعتبر هو أشهر هايبر ماركت يتواجد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن كونه أحد أسواق التجزئة الأكثر تميزًا في عروضه، تشمل الأقسام داخل محلات السوبر ماركت Panda الأجهزة المنزليةوالمنتجات الغذائية والإلكترونيات وغير ذلك الكثير، إن وجود كل من المنتجات المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم يميز الهايبر.

عروض بنده السعودية نهاية العام علي المواد الغذائية

يقدم هايبر ماركت بنده عروض و خصومات قوية علي العديد من السلع، حيث يمكن شراء العديد من المنتجات التي تصل نسبة الخصم فيها 50% وستستمر عروض بنده في الفترة من 22 ديسمبر وتستمر حتي 28 ديسمبر حيث هناك عروض علي العديد من المواد الغذائية:

عروض كبيرة علي روستو بقري برازيالي ونقائق بقري برازيلي، واللبنة التركية كما تتواجد عروض علي جبنة برايد ليكون سعرها 8.95 ريال بدلا من 16.50 ريال

عرض مخفض لشراب الشعير كما يوجد خصم علي الفول المدمس حدائق كاليفورنيا وجمبري مزرعة 60/70

كما توجد عروض تخفيضية مميزة علي العديد من أنواع المنظفات التي تهم ست البيت من هذه العروض، يوجد تخفيض علي سائل الصحون بندة، ومطهر ديتول، ومسحوق غسيل اريال ومنعم الملابس كومفورت

عروض بنده السعودية نهاية العام علي اللحوم

يقدم هايبر بندة عروضخمة لا مثيل لها علي اللحوم حيث توجد خصومات كبيرة علي العديد من المنتجات:

فخذ خروف استرالي بالعظم وعرض علي الكفتة البقري البرازيلي، كما هناك عرض علي مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم، وعرض مميز علي برجر بقري برازيلي ومكعبات لحم بقري للشواء

وخصم علي ستيك بقري برازيلي وفيليه بقري برازيلي وهناك خصم علي دجاجة متبلة دندوري ومخلل مشكل مصري