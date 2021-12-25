مسحوق سحري لتنظيف البلاط وإزالة الأوساخ والبقع من الفواصل في دقيقة واحدة بدون دعك ونتيجة مذهلة

تقوم ربات المنزل بتنظيف المنزل دائما ولكنها تعاني في تنظيف الفواصل بين الأرضيات وفي حيطان المطبخ والحمام فانها تكون صعبة وشاقة في إزالة الأوساخ منها ولكن اليوم استطعنا أن نجد لكم مكون وطريقة سخرية في تنظيفها نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

المكون السحري الخاص بتنظيف البلاط

استطعنا اليوم أن نجد لكم مكون عالمي في تنظيف البلاط السحري والفواصل بين الأرضيات حيث يستطيع هذا المكون على تنظيف البقع والتخلص من الاصفرار الموجود على الأرضيات البيضاء ويجعلنا نتمتع بأرضيات لامعة ويتكون هذا المكون من التالي:

نحتاج إلى حوالي لتر ماء.

وحوالي ربع كوب أمونيا.

بالإضافة إلى فرشة بلاط.

طريقة التحضير:

اما بالنسبة لطريقة التحضير فإنها تكون كالتالي:

نضع الماء في بخاخ مع الأمونيا ونرجها جيدا.

نقوم بالرش على أرضيات البلاط اللازمة للتنظيف وغسلها.

نترك الخليط على الأرض لمدة ١٠دقائق لتسهيل إزالة البقع.

نغسل بالفرشاة جيدا بعد ذلك.

يشطف بالماء ثم نقوم بتنشيفه.

نصائح عامة للحصول على النظافة الدائمة في المنزل