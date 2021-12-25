نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدع سهلة وبسيطة للتخلص من بق الفراش هل تعاني من بق الفراش؟ إليك بعض الطرق للتخلص منه في المقال التالي
حشرة البق هي من الحشرات المزعجة جدا وتكون مضرة جدا للأنسان حيث تقوم بمص دماء الأنسان وتسبب له أضرار جسيمة وتوجد داخل الشقوق والأماكن الضيقة وفتحات خاصة في السرير صعب الوصول إليها لذلك فأن التخلص منها أمر في غاية الأهمية مع صعوبته أيضا لذلك سوف نتحدث عن طرق إزالة البق والتخلص منه عن طريق هذا المقال.
الطرق اللازمة للتخلص من بق الفراش
يمكن أن نتخلص من بق الفراش نهائيا وذلك عن طريق الطرق التالية:
- استخدام مجفف الشعر يمكن عن طريق مجفف الشعر التخلص من البق حيث نقوم بتسخينه على أعلى درجه وتوجيه على أماكن تواجد البق فالهواء الساخن يعمل على قتله.
- استخدام خرطوم المياه الذي يمكن أن ندخله داخل فتحات السرير والأماكن التي يصعب الوصول إليها وتشغيل المياه بقوة فقوة دفع المياه تساعد على التخلص من البق نهائيا.
- استخدام الكحول في التخلص من البق وذلك عن طريق وضع الكحل في بخاخ والقيام برش به جميع أماكن البق فيكون الكحل سم قاتل للبق.
بعض الطرق الأخرى للتخلص من البق
- سد جميع الشقوق بواسطة الإسمنت أو الجبس فيمنع ذلك من دخول البق إلى المنزل والتخلص منه نهائيا.
- التنظيف المستمر والتطهير يساهم جدا في التخلص من البق بشكل نهائي حيث تعمل عمليات التنظيف إلى القضاء عليه.
- استخدام بعض الزيوت مثل زيت الأرز وزيت الليمون حيث نقوم بوضع بعض من هذه الزيوت على الكحل ونضعها في بخاخ ونقوم برش بها جميع أركان المنزل مرة يوميا فرائحة الزيوت مع الكحل تعمل على قتله.
- أوراق فاصوليا الكلى يمكن أن نقوم بوضع أوراقها في جميع أماكن وجود البق فأنها تعمل على تخريب أقدامها.
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