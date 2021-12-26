شوف عروض لولو ماركت القوية على الهواتف الذكية في نهاية العام lulu hypermarket

نقدم لكم أقوى عروض لولو ماركت على الجوالات والهواتف الذكية بمناسبة قرب إنتهاء العام الحالي. ويعرض لولو هايبر ماركت باقة متنوعة من الجوالات من الماركات العالمية المختلفة، ففي المنطقة الشرقية توجد خصومات كبيرة على جوالات أيفون بإختلاف إصداراتها. كما توجد تخفيضات على هواتف لينوفو، سامسونج، شاومي وتكنو وغيرها. إذا كنت ترغب في شراء جوال جديد أو تغيير هاتفك الحالي يمكنك الإطلاع على بروشور عروض لولو بالأسفل.

عروض لولو ماركت

احصل على جوال تكنو كامون 17 سعة ذاكرة الجوال 128 جيجا بايت، ويحتوي على 6 جيجا بايت رام بسعر 729 ريال. يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 كما يحتوي على شاشة مقاس 6.6 بوصة، يوجد بالجهاز كاميرا ثلاثية خلفية وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. يدعم شبكات الجيل الرابع.

اشتري هاتف تكنو سبارك 8 سعة 64 جيجا بايت مقابل 499 ريال بدلاً من 599 ريال ووفر مبلغ مائة ريال. مقاس الشاشة 6.56 بوصة، ويعمل بنظام أندرويد 11، رام 4 جيجا بايت. يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بيكسل. كما يحتوي على كاميرا أمامية لإلتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

يمكنك الآن توفير مبلغ سبعين ريال سعودي عند إقتناء هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت مقابل 379 ريال بدلاً من 449 ريال. يحتوي الجوال على رام 2 جيجا بايت وكاميرا مزدوجة خلفية بدقة 2 + 13 ميجا بيكسل. كما أن دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.

هاتف موتورولا موتو جي 60 إس احصل عليه الآن مقابل 799 ريال بدلاً من 899 ريال ووفر مائة ريال. مقاس شاشة الهاتف 6.8 بوصة، يحتوي على كاميرا خلفية رباعية 64mp + 8mp + 5mp + 2mp بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. يدعم الجوال شبكات الجيل الرابع.

لولو هايبر ماركت

أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بايت بسعر أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعين ريال. بينما سعة 256 جيجا بسعر خمسة آلاف ومائة وتسعة وتسعين ريالاً.

احصل على أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت مقابل 5199 ريال. وسعة 256 جيجا بسعر 5699 ريال.

للعملاء الراغبين في شراء جوالات أيفون 13 يعمل الجهاز بنظام تشغيل أي أو اس الخاص بشركة أبل العالمية. كما يحتوي على رام 4 جيجا بايت بينما سعة ذاكرة الجوال 128 جيجا بايت ومقاس الشاشة 6.1 بوصة. يحتوي على كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 + 12 ميجا بيكسل كما أن الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل أيضاً. الهاتف سعة 128 جيجا بسعر 3799 ريال بينما سعة 256 جيجا بايت بسعر 3969 ريال بدلاً من 4199 ريال. يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

احصل على أيفون 12 سعة 128 جيجا بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال ووفر مبلغ أربعمائة ريال.

lulu hypermarket

جوال أوبو رينو 6 برو سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس يعرض بسعر 2999 ريال سعودي.