شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والإلكترونية في نهاية العام

أجدد عروض لولو هايبر ماركت السعودية بمناسبة نهاية العام، وتخفيضات جبارة على جميع مستلزمات واحتياجات المنزل العصري من السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية بالإضافة إلى أقوى العروض والتخفيضات الحصرية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من أجهزة المنزل والمطبخ، وأجهزة اللاب توب والجوالات وكل هذه العروض متاحة بمناسبة نهاية العام في جميع فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم الإطلاع على جميع هذه العروض من خلال الموقع الرسمي لمجموعة شركات لولو هايبر ماركت للتسوق، كل ما عليكم هو الدخول إلى الموقع الرسمي وتحديد المنطقة التي تنتمي إليها ليتم عرض مجلة العروض الخاصة بها.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية:

سوبر جنيرال غسالة نصف أوتوماتيك، سعة 14 كيلو بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

عرض توشيبا غسالة تحميل علوي وزن 7 كيلو بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,649 ريال.

أقوى العروض على ال جي غسالة ومجفف تحميل علوي، سعة 12/21 بسعر 9,9999 ريال سعودي بدلاً من 17,999 ريال.

أيكون خلاط الخروج أن الصغير قوة 300 واط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

أيكون صانع خبز عربي 2*1 بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.

أيكون قطاعة متعددة الاستخدامات، قوة 450 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

أيكون قطاعة ومفرمة بصل بسعر 49 ريال سعودي بدلاً 65 ريال.

بلاك آند ديكر قلاية بدون زيت، سعة 1.2 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

سوبر جنيرال فرن كهربائي سعة 42 لتر بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

نوتري كوك صلاقة بيض متوفرة بسعر 97 ريال سعودي بدلاً من 91 ريال.

آريتي غلاية بدون سلك، سعة 1.7 لتر بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

عروض لولو اليوم للهواتف الذكية والالكترونيات:

عرض هواوي ميت باد تي8 مقاس 8 بوصة يدعم الجيل الرابع، سعة 16 جيجا بايت بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

لينوفو 2*1 كور اي3 بسعر 2,549 ريال سعودي بدلاً من 2,799 ريال.

شاومي لايت ساعة ذكية متوفرة بألوان متنوعة بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

ابل ساعة اس7 متوفرة بألوان متنوعة بسعر 1,949 ريال سعودي بدلاً من 1,969 ريال.

شاوي سوار زكي 6 بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

هونر سوار زكي 6 متوفر بألوان متنوعة بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.