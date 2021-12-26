من اليوم لا ترمي الأكياس الصغيرة التي تجدوها في علب الأحذية تعرف على السبب

لا ترموا الأكياس الصغيرة الموجودة داخل الأحذية والأجهزة عادة ما نجد أكياس صغيرة داخل الشنط والأحذية ومكتوب عليها غير قابلة للأكل ويجب علينا التخلص منها إلا أن هذه الأكياس بها مادة قد تفيدنا في حياتنا بشكل كبير، وتسمى هذه المادة هلام السيليكا، ونتعرف اليوم في مقالنا هذا عن ما هي مادة هلام السيليكا وفوائدها.

ما هي مادة هلام السيليكا

مادة هلام السيليكا هي مادة عبارة عن حبيبات لامعة تشبه لمعة الزجاج.

كما أنها تعد مادة مسامية.

يتم استخدامها في الأشياء المصنعة من الجلد.

فوائد أكياس هلام السيليكا

الأكياس الصغيرة التي نجدها داخل الشنط الجديدة والأحذية، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وهذا ما سنتعرف عليه الآن: