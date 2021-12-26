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عمر شويل - جدة من اليوم لا ترمي الأكياس الصغيرة التي تجدوها في علب الأحذية تعرف على السبب - ثقفني
لا ترموا الأكياس الصغيرة الموجودة داخل الأحذية والأجهزة عادة ما نجد أكياس صغيرة داخل الشنط والأحذية ومكتوب عليها غير قابلة للأكل ويجب علينا التخلص منها إلا أن هذه الأكياس بها مادة قد تفيدنا في حياتنا بشكل كبير، وتسمى هذه المادة هلام السيليكا، ونتعرف اليوم في مقالنا هذا عن ما هي مادة هلام السيليكا وفوائدها.
ما هي مادة هلام السيليكا
- مادة هلام السيليكا هي مادة عبارة عن حبيبات لامعة تشبه لمعة الزجاج.
- كما أنها تعد مادة مسامية.
- يتم استخدامها في الأشياء المصنعة من الجلد.
فوائد أكياس هلام السيليكا
الأكياس الصغيرة التي نجدها داخل الشنط الجديدة والأحذية، وكذلك الأجهزة الكهربائية، وهذا ما سنتعرف عليه الآن:
- هذه الأكياس مفيدة جدا في شريحة التليفون والبطارية، حيث أن التليفون إذا وقع في الماء نضع في هذه الحالة عدد من الأكياس الصغيرة معه سوف تخلصك من الضرر الذي لحق بهم .
- هذه المادة قد نضعها بين الأوراق المركونة قد تحافظ عليها وتمنعها من الالتصاق ببعضها.
- تساعد هذه المادة أيضا في سحب الرطوبة من الكاميرا التي سقطت في الماء.
- تعمل مادة السيليكا على حماية الفضيات والمعادن من الصدأ وتحافظ على اللمعان والبريق بوضع عدد من الأكياس داخل علبة المجوهرات ليتم المحافظة عليهم.
- تمتص الرطوبة من زجاج السيارات الأمامي عند وضع أكياس السيليكا على الرف الأمامي.
- كما يستخدم في تجفيف الزهور فقط نضع أكياس مادة السيليكا داخل باقة الزهور.
- تعمل على حماية الشنط والأحذية عند تخزينها.
- لحماية الملابس فقط نضع مجموعة من هذه الأكياس داخل دولاب الملابس للتخلص من الرطوبة.
- نضع بعض أكياس مادة السيليكا داخل حقائب السفر للحفاظ عليها من الرطوبة.
- وأخيرا نحب نوجه عناية حضراتكم بأبعاد هذه المادة بعيدا عن متناول الاطفال تجنبا ابتلاعها.
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