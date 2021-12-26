شوف عروض نهاية العام وخصومات تصل إلى 30% على اللاب توب من مكتبة جرير

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عروض نهاية العام وخصومات تصل إلى 30% على اللاب توب من جرير

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عرض حصري لاب توب هواي ميت بوك، أكس برو، i7-1165G7 انتل كور، الجيل الحادي عشر، يتميز بشاشة عريضة، عمر البطارية طويل، خفيف الوزن، هيكل عالي الجودة، عالي التباين، مكبر صوت، ذاكرة داخليه 16 رام جيجا بايت، أقراص الحالة الصلبة 512 جيجا بايت، سعر الجهاز 6,999 ريال سعودي بدلاً من 7.499 ريال سعودي. 4.499 ريال سعودي بدلاً من 4.999 ريال سعودي ضمان 24 شهر من المصنع، يقسط شهر بمبلغ 209 ريال سعودي على مدار 36 شهر.

كمبيوتر محمول، هواوي ميت بوك 13، مده الضمان سنه ( 24 شهر )، جسم معدني نحيف وأنيق، متوفر بخصية Huawei ShareK، زر طاقة يعمل ببصمة الأصبع، ضوء أزرق خافت، يرتقي الجيل الحادي عشر، تحسين القدرة على تبديد الحرارة 50%، ريشه مروحية رفعه سمك 0.2 مل، نقل الملفات بسرعه فائقة، متوفر بخاصية نقل الشاشات، تستغرق شحن البطارية 15 دقيقة فقط، سعر الجهاز 3.499 ريال سعودي بدلاً من 3.999 ريال سعودي موفر بخصم 13%، وفر 500 ريال سعودي + هدية قيمة بمبلغ 268 ريال سعودي.