شوف لولو ماركت يقدم أقوى الخصومات على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية

أعلن لولو ماركت عن أحدث عروضه على الأجهزة الكهربية المنزلية والإلكترونيات بأسعار مميزة. ويتضمن بروشور العروض تخفيضات خاصة بمناسبة نهاية العام على العديد من التجهيزات المنزلية من غسالات، ثلاجات، مكانس كهربية، خلاطات، محضرات الطعام، شاشات التلفزيون وغيرها الكثير من الأجهزة التي لا غنى عنها في أي منزل. كما توجد تخفيضات على الهواتف الذكية من الماركات المختلفة وعلى رأسها أيفون.

عروض لولو ماركت

احصل على خصم بقيمة ثلاثين ريالا عند شراء خلاط صغير ايكون بقوة 300 واط مقابل 69 ريال بدلا من 99 ريالا.

اشتري قطاعة الخضراوات والفواكه ايكون التي تعمل بقوة 450 واط مقابل 89 ريال بدلا من 109 ريال ووفر مبلغ 20 ريال سعودي.

من بين العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت خصم بقيمة أربعين ريالا على خلاط يدوي لاسلكي ايكون مقابل 129 ريال بدلا من 169 ريال.

تفضل بعض ربات البيوت إعداد الخبز في المنزل ويوفر هايبر لولو جهاز صانع الخبز ايكون لإعداد الخبز العربي 2 في 1 بسعر 149 ريال بدلا من 179 ريال.

فرن ايكون كهربائي لطهي وتسخين الوجبات سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 469 ريال.

عروض هايبر لولو

اشتري غسالة نصف أوتوماتيك سوبر جنرال 14 كيلو مقابل 899 ريال بدلا من 999 ريال ووفر مائة ريال.

عرض على غسالة توشيبا تحميل علوي 7 كيلو مقابل 1299 ريال بدلا من 1649 ريال، مبلغ التوفير ثلاثمائة وخمسين ريالا.

احصل على خصم بقيمة ثمانية آلاف ريال عند شراء غسالة ومجفف ملابس إل جي تحميل علوي 21/12 كيلو. حيث تعرض مقابل 9999 ريال بدلاً من 17999 ريال.

غسل الأطباق أصبح أكثر سهولة مع غسالة الصحون من ميديا بسبع برامج للتنظيف. احصل عليها مقابل 1269 ريال بدلاً من 1499 ريال.

lulu hypermarket

اشتري ماكينة خياطة نيكاي لحياكة الملابس في المنزل مقابل 199 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم قدره مائتي ريال سعودي.

تخلصي من الأوساخ والأتربة على الأسطح والأرضيات باستخدام مكنسة أمبكس الكهربائية مقابل 99 ريال بدلاً من 149 ريال.

احصل على خصم عند شراء مكواة بخار باناسونيك بسعر 79 ريال بدلاً من 139 ريال.

صانع قهوة فيليبس بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال.

صانع اسبريسو اريتي مقابل 749 ريال بدلاً من 1199 ريال.

lulu market