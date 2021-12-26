الشتاء وصل . بكيس بكينج بودر طرق تنظيف الكوتشي الأبيض من أصعب الاتساخات هيرجع جديد زي الأول

يواجه الكثير منا مشكلة تنظيف الأحذية ذات الألوان الفاتحة خصوصا فى فصل الشتاء حيث تتطلب عملية تنظيف الكوتشي أو الحذاء الأبيض الكثير من أعمال التنظيف ليتم التخلص نهائياً من الاتساخ والبقع التي تتراكم عليه وتغير لونه فى محاولة للحفاظ علي لون الحذاء كما هو ولكن للأسف تفشل محاولات كثيرة ، لذا تضطر معظم الفتيات لشراء حذاء أبيض أخر بدلاً عن القديم ولكن يمكن من الآن لكل فتاة أن تقوم بتنظيف الكوتشي الأبيض الخاص بها باستعمال البكينج بودر وهو من أحد المكونات التي تستخدم في تحضير المخبوزات والكيك وغيرها، ولا يقتصر استخدامه إلى هذا الحد بل أنه يستخدم في تنظيف الأحذية البيضاء وأشياء عديدة أخرى.

طرق تنظيف الكوتشي الأبيض من الاتساخات الصعبة

يوجد الكثير من الطرق المنزلية البسيطة التي يمكنها أن تساعدك عند القيام بتنظيف الكوتشي الأبيض ومن ضمنها استعمال البكينج بودر ومكونات أخرى ومنها ما يلي:

تنظيف الكوتشي الأبيض بالبكينج بودر

لكي تحصلين على حذاء ناصع البياض يمكنك الاعتماد على هذه الطريقة البسيطة التي لا تحتاج منك كثير من الوقت فقط يجب أن يتم التالي:

عليك بإحضار يوضع به مقدار من الماء الدافئ و3 ملاعق كبيرة من البكينج بودر.

تقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضع القليل منه على الكوتشي الأبيض وبواسطة فرشاة أسنان قديمة يتم فرك الحذاء جيداً.

يترك الخليط على الكوتشي وانتظري لمدة ساعتين وبعد انتهاء الوقت يتم وضع الكوتشي في الماء البارد.

ويتم شطفه جيداً ومن ثم يترك تحت أشعة الشمس حتى أن يجف تماماً وبعدها سوف تلاحظين أن الحذاء أصبح نظيف وخالي من البقع.

تنظيف الكوتشي بالبكينج بودر والملح

من الطرق التي تساعد في تنظيف الكوتشي الأبيض فعليك بوضع 3 ملاعق كبيرة من مسحوق البكينج بودر و2/1 كوب ملح و3 ملاعق من عصير الليمون واخلطيهم جيداً مع بعضهم، ثم يوضع الخليط على الكوتشي الابيض وانتظري حتى أن يجف ثم يتم غسله تحت الماء الجاري وبدون استعمال الصابون أو مساحيق التنظيف وبعدها يوضع تحت أشعة الشمس ليصبح جاف.