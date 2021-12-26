نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض نهاية العام في اكسترا السعودية على الجوالات في المقال التالي
حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف أجهزة الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية التي من بينها أيفون وأوبو وريل مي وفيفو وغيرهم الكثير من الأنواع العصرية فتصل نسبة الخصومات إلى أكثر من 50% وإليكم في المقال التالي أقوى الهواتف التي يتوفر العرض عليها من اكسترا.
عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمول
يشمل العرض على الكثير من أنواع الهواتف الحديثة التي تتسم بإمكانيات عالية الجودة وإليكم في السطور الآتية مجموعة من الهواتف التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:
- تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
- هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي، 256 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.
- تقدم العروض هاتف آبل أيفون 13 ميني، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس متوفر مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.
- تضم العروض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي، مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون سماء الليل.
- هاتف آبل أيفون 13 برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.
- تحتوي العروض أيضا على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر اللون الأبيض.
- هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
المزيد من خصومات اكسترا على الهواتف المحمول
تقدم اكسترا تخفيضات وخصومات يومية على جميع أنواع الهواتف التي من بينها كلًا من التالي:
- تحتوي الخصومات على هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجابايت متوفر باللون الأزرق.
- هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.
- تحتوي الخصومات أيضا على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بلون ضوء النجوم.
- هاتف سامسونج جالكسي إيه 32، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
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