نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحطيمات أسعار بمناسبة الإحتفال بالعام الجديد ضمن عروض بنده لنهاية العام Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيلات حصرية بأقوى العروض الخاصة في كافة فروع هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية على كل ما يحتاجه المنزل من سلع بأعلى جودة وأقل سعر ضمن عروض بنده Panda big offers، والتي تشمل العديد من المنتجات الغذائية مميزة المذاق، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار الأدوات المنزلية، والأدوات الخاصة بالتنظيف، كما بالفروع تنزيلات أخرى عديدة، والتي سوف نوفيكم تفاصيلها فيما يلي من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده Panda big offers لنهاية العام وبداية العام الجديد

تنزيلات خاصة بعروض حصرية على كافة المنتجات الغذائية الهامة، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات الحمص الخب من أطلس، وخصم آخر منهم على سعر شرائح الزيتون الأخضر والأسود من أليسا، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات ورق العنب من حدائق شنورة، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات الصلصة الحارة من سومطرا اندوفود.

تنزيلات بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda

نستعرض مع حضراتكم باقي عروض بنده ماركت اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر مايونيز هاينز، وغيره على سعر الذرة الحلوة بدون سكر مضاف العملاق الأخضر، وغيرهم على سعر الفطر المقطع من هييا، وخصم آخر منهم على سعر صلصة الصويا ابحلوة من اندوفود، وتخفيض آخر منهم على سعر الفول المدمس بالخلطة من لونا، وعرض آخر منهم على سعر لحم التونة القطع الخفيف المنقوع في دوار الشمس من ماركة جرين فارمز، وتخفيض آخر منهم على سعر تونا بوتان، وتنزيل منهم آخر على سعر عبوات لحم التونا الخفيف بالزيت النباتي من ألوها، كما بالفروع تنزيل على سعر مرقة الدجاج من ماجي، وغيرهم على سعر معجون الطهي من ماجي، وعلى سعر كاتشب الطماطم بالعبوة الضاغطة من ليز.

تنزيلات خاصة وعروض مميزة من بندة اليوم

تتوفر خصومات أخرى من بنده ماركت بالسعودية على أسعار: عبوات الطماطم المقشرة من الطاهي، وخصم آخر منهم على سعر السكر الخشن والناعم من الأسرة، وتخفيض آخر منهم على سعر الزيت النباتي من صني، ومن شروق، وزيت الطبخ والطهي من حياة.