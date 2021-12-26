شوف عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بتنزيلات خاصة لنهاية العام Lolo

تخفيضات خاصة من لولو ماركت Lulu market بمناسبة الإحتفال بالعام الميلادي الجديد ضمن عروض لولو هايبر ماركت لنهاية العام خلال نهاية ديسمبر وبداية شهر يناير من عام 2022 على كافة أنواع الإجهزة الكهربائية والإلكترونية وخاصة عروض لولو على كافة أنواع الدفايات الكهربائية وغير الكهربائية في موسم الشتاء الحالي، وعروض أخرى منهم على أسعار المنتجات الغذائية بأنواعها من: لحوم، ودجاج، وأسماك، وأرز، وسكر، وخضروات، وفواكه، وغيرهم من منتجات، والتي تصل إلى 50% لفترة محدودة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم كافة تفاصيل خصومات لولو ماركت بالمملكة من خلال موقع ثقفني.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالسعودية

تتوفر خصومات عديدة من لولو هايبر ماركت اليوم بالمملكة العربية السعودية على كافة أنواع المدفئات، ومنهم: خصم خاص على سعر الدفاية الكهربائية من دي ال سي من Rukai، وخصم آخر منهم على سعر المكيف والمدفئة الجدارية من نيكاي، وتنزيل آخر منهم على سعر الدفاية السيراميك المتنقلة من أمبيكس، وغيرهم على سعر السخان الحراري من هيلر، وتنزيل آخر منهم على سعر نيكاي دفاية المروحة، وعلى سعر نيكاي مدفأة الزيت، وخصم آخر على سعر امبيكس دفاية الزيت 13 ريشة.

عروضات لولو ماركت Lulu market offers

تتوفر بداخل عروض لولو هايبر ماركت بالسعودية خصومات عديدة على أسعار: الأرز البسمتي من أبو كاس بالحجم العائلي 10 كيلو، وخصم آخر منهم على سعر زيت دوار الشمس من شروق، وتنزيل آخر منهم على سعر مسحوق الغسيل بالحجم العائلي من برسيل Persil برائحته المنعشة، وغيرهم من خصومات على أسعار الدجاج المجمد من التنمية.

تنزيلات حصرية من لولو ماركت بالسعودية Lulu offers

تتوفر العديد من التنزيلات الحصرية على كافة أنواع الأجهزة البسيطة، ومنها: خصم خاص على سعر الهاند بليندر خلاط يدوي من Ikon، وتخفيض آخر منهم على سعر McAFree internet security مضاد الفيروسات، وتنزيل مميز آخر منهم على سعر السوار الذكي من يونيفرسال Universal، وتخفيض آخر منهم على سعر راديو توشيا الصغير، وخصومات أخرى منهم على أسعار الثلاجات، والبوتجازات، وغيرهم من خصومات أخرى.