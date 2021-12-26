نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات extra واكسسوارات جوال سامسونج وايفون وهواوي في عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بأقوى عروض اكسترا للجوالات في نشرة تخفيضات نهاية العام المستمرة حتى 5 يناير 2022، كما نقدم لكم تخفيضات اكسترا اكسسوارات جوال ايفون وهواوي وسامسونج سواء كانت سماعات لاسلكية، ساعات ذكية بمزايا فريدة من نوعها، أغطية للجوالات بخصم يصل إلى 30%، شواحن وكذلك قلم ابل الجيل الأول الذي يتوافق مع أجهزة ابل، وكل ذلك مستمر بأفضل سعر ولفترة محدودة في اكسترا السعودية.

عروض اكسترا للجوالات

أجهزة الجوال بمختلف الماركات متاحة في عروض اكسترا، ومنها عروض جوالات سامسونج، التي تأتي لنا بمواصفات مميزة سواء بالنسبة إلى حجم الشاشة، لون الجوال، وأيضًا امكانيات عالية تميز الجوالات، حيث رامات تبدأ من 8 جيجا، مما يجعل الجوال يعمل بأعلى كفاءة وأقصى سرعة، وكاميرا عالية الدقة، وبالنسبة لمساحة التخزين الداخلية في جوالات سامسونج المتوافرة في نشرة تخفيضات نهاية العام فهى 128 أو 256 جيجابايت حسب نوع الجوال، ومتاح أيضًا جوالات بشبكة 4G وجوالات أخرى بشبكة 5G، وتصميمات للجوالات فريدة من نوعها مثل تصميم جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 القابل للطي.

سامسونج جلاكسي زد فليب 3 5G بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 20 4G بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3699 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي 5G A52s بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

ايفون اكسترا

تتضمن عروض اكسترا كافة اصدارات الجوالات التابعة لسلسلة ايفون 13، بمختلف الألوان من جوالات ابل، وأيضًا متاح جوال ايفون 13 ميني، ايفون 13 بمساحة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت، ومن جوال ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس حتى 1 تيرا بايت، والنقاط التالية بها أفضل عروض الجوالات.

ايفون 13 برو 128 جيجابايت بسعر 4699 ريال سعودي.

اكسترا ايفون 13 برو ماكس 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال ايفون

تمتع بخصم يصل إلى 30% عند شراء اغطية سلسلة ايفون 12، وأيضًا خصم يصل إلى 20% على ملحقات جوالات ايفون، كما نعرض لك عروض ابل ايربودز التي تأتي مزودة بغطاء، بحيث يعمل على شحن السماعات، وهى توفر لك صوت نقي سواء عند اجراء للمكالمات أو عند الاستماع إلى الموسيقى.

ابل ايربودز الجيل الثاني مع غطاء للشحن، بسعر 539 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات جوال هواوي

لمحبي الساعات الذكية وما تقدمه لك من مزايا إليك ساعة هواوي watch fit new بلوتوث في اكسترا، وأيضًا هواوي watch GT3، وتمتع بخاصية الغاء الضجيج المتوافرة في سماعات هواوي FreeBuds Lipstick.