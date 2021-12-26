نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك في مسابقة الحلم لربح مليون دولار أمريكي قبل نهاية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وتستمر جوائز مسابقة الحلم لعام 2021 وينتظر الجميع معرفة الفائز بالجائزة الأخيرة لهذا العام والتي سوف يتم السحب عليها بعد ثلاثة أيام من الآن حيث تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي يحصل عليها الفائز بعد إعلان اسمه عبر شاشة قناة أم بي سي 1 من خلال برنامج صدي الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا وبلغت قيمة جوائز المسابقة هذا العام ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي لم يتبقى منها سوي الجائزة النهاية المقدرة بمليون دولار وتعد مسابقة الحلم الجائزة الأكثر شهرة في كل أنحاء الوطن العربي حيث يقدم من خلالها جوائز نقدية كبيرة كما أن للمسابقة مصداقية شهد عليها الجميع حيث يتم إعلان اسم الفائز على الهواء مباشرة ومن ثم الاتصال به في نفس الوقت لإخباره بالفوز بالجائزة والتعرف عليه وأخذ بيناته للتواصل معه وتسليمه الجائزة كما أن القناة تعرض فيديوهات الفائزين عبر شاشتها بعد الوصول إليهم والتواصل معهم.

اشترك في مسابقة الحلم واربح مليون دولار أمريكي وموعد السحب القادم

لم يتبقى سوي القليل لتحقيق حلمك وتصبح مليونير فكل ما عليك هو الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أوDream للرقم المرادف لبلدك ثم قم بالإجابة على الأسئلة المرسلة لتضاعف فرص الفوز وتم تحديد يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري موعداً لسحب الجائزة القادمة، وجاءت أرقام الاشتراك بالمسابقة كالتالي:

من المملكة العربية السعودية

STC 858888.

Mobily 650444.

Zain 75505.

من دولة الكويت

جمهورية مصر العربية

95458 لجميع الشبكات.

من دولة سوريا

من دولة تونس

85988 لكل الشبكات.

من دولة المغرب

9669 لكل الشبكات.

من دولة فلسطين

Wataniya 6144.

jawwal 1625.

من دولة العراق

Zain 2770.

Asiacell 2266.

Korak 2180.

من دولة الإمارات العربية المتحدة

Etisalat 5544.

Du 3636.

من دولة الأردن

98858 لكل الشبكات.

الاشتراك بالمسابقة عبر تطبيق الحلم

يمكن الاشتراك من خلال تحميل تطبيق الحلم للجوالات وهو تطبيق متوفر في متجر آبل واندرويد وبعد الانتهاء من التحميل يقوم المشترك بتسجيل بياناته المطلوبة بعدها سوف يتلقى رسالة نصية عبر رقم جواله المدخل في البيانات وتحمل تلك الرسالة رمز تأكيد ويتطلب من المشترك إدخال هذا الرقم للتأكيد على صحة البيانات المدخلة وبهذا يكون تم عملية الاشتراك في التطبيق بنجاح ولمضاعفة فرص الفوز يتم الإجابة على الأسئلة المرسلة إليك عبر التطبيق.