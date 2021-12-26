أسهل طريقة لتنظيف الممبار بأسهل الوصفات في المنزل بالخطوات لا تفوتك

يعتبر الممبار من أفضل الأطعمة وأكثرها انتشارًا بداخل مصر، حيث هناك الطقوس التي يتم تناول هذه الأطعمة بها، ولكن يلزم تنظيفه بشكل جيد قبل أن يتم تناوله، حيث يعتبر من أكثر الوجبات الضرورية والمفيدة كما أنها تشبه المحشي في شكلها، حيث هناك الدهون والبقايا العالقة به واللازم تنظيفها وإزالتها ومن ثم استخدام عدة خطوات بعد ذلك للحصول على التنظيف التام، يمكن اتباع ما هو آتي.

خطوات تنظيف الممبار في المنزل

الممبار من أشهى الأطعمة وأكثرها شعبية، حيث يتم عمله للعزومات والمناسبات الأخرى، ولكن الأمر الصعب هو تنظيفه بشكل جيد حيث يتبقى به الدهون والشوائب ومن الضروري إزالتها، ولكن لعمل ذلك يلزم اتباع بعض الخطوات وتأتي بهذا الشكل:

من الضروري شرائه اولا من مكان جيد وموثوق.

إطلاق الماء الجاري بداخل الممبار ليتم إزالة الشوائب منها.

كما أنه لا بد من إحضار الملح البحري لغسله جيدا ولكن من الضروري أن يكون من النوع الخشن حيث أنه يكون من السهل التنظيف.

الملح من أكثر الأنواع التي يمكنها إزالة الأوساخ والشوائب بشكل مستمر كما يخلص الممبار من الرائحة السيئة.

لاستكمال نظافته يتم قلبه ومن ثم وضعه في الليمون والخل والملح معا فهذا المكون قادر على تنظيفه.

تسوية الممبار