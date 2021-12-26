تخيلي بملعقة واحدة فقط سوف تقومي بتخزين الطماطم لمدة سنة بدون تغير في لونها أو طعمها هتفضل فريش

في الفترة الأخيرة نجد أن العديد من الأشخاص يبحثون بشكل دائم عن طريقة صحيحة لحفظ وتخزين الطماطم بشكل يحافظ عليها ولا يقلل من جودتها أو يغير في شكلها أو طعمها، لهذا قررنا أن نذكر لكم أهم طريقة يتبعها أكبر تجار الطماطم في تخزين الطماطم وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.

طرق تخزين الطماطم

تعد الطماطم من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها بشكل دائم طوال السنة وفي كافة الفصول، لذا دائما نجد العديد من سيدات البيوت يرغبون في الوصول إلى طريقة سليمة لتخزين الطماطم، وإليكم أهم الطرق المتبعة، والتي تساهم في الحفاظ على الطماطم وتخزينها أطول فترة ممكنة:-

أولا علينا أن نحضر الطماطم التي نرغب في الحفاظ عليها وتخزينها، ونقوم بغسلها بشكل جيد، ومن ثم تنشيفها، وبعد ذلك نحضر اكياس بلاستيك ونضع بداخلها الطماطم ومن ثم نضعها في للفريزر، وهذه الطريقة هي الأكثر شهرة بين ربات البيوت.

ثانيا يمكن أن نخزن الطماطم من خلال القيام بخلط الطماطم ووضعها في أكياس بلاستيك وحفظها داخل الفريزر.

ثالثا والكثير يتبع هذه الطريقة وهي القيام بخلط الطماطم ووضعها على النار حتى تغلي، وإضافة زيت وملح، ومن ثم ننتظر حتى تبرد ثم تغلف في أكياس بلاستيك وتوضع في الفريزر.

فوائد الطماطم

تمتلك الطماطم العديد من الفوائد وأهمها:-