انت الان تتابع تفاصيل خبر الاحتفالات بعيد الكريسماس في أوروبا ودول عربية تحتفل به لأول مرة في تاريخها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتفل الملايين في أنحاء الدول الأوروبية والدول العربية بعيد الكريسماس حيث تضئ الأنوار والزينة بألوان مبتهجة وتسيطر أشجار الكريسماس بأشاكلها وأحجامها المختلفة المزينة بالأضواء والكرات الملونة والعروض الاستعراضية والألعاب النارية في شوارع تلك الدول، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية وشراء الهدايا وتغليفها وتأمين المواد الغذائية المناسبة لوليمة الاحتفالية والتفاؤل والأمل التي تظهر على وجوه البشر في أعتاب قدوم عام جديد.

فلا نجد فرق في أجواء الاحتفال بين دول أوربية والدول العربية الكل يمارس طقوس الاحتفال بعيد الكريسماس المرتبط بالثقافات والعادات التي تحرص عليها تلك الشعوب، ومن الملفت لنظر هذا العام احتفال السعودية بعيد الكريسماس لأول مرة في تاريخها وسابقة لم تحدث من قبل، فهل يدل ذلك على التغير الثقافي والسلوك والانفتاح على العالم الذي طرأ على المجتمع السعودي.

أثار هذا الحدث التي تبنته المملكة ردود الفعل في الداخل والخارج على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، ففي الداخل علق على هذه المناسبة عضوان الأحمدي أبو مكة و أم مكة ومكة يحتفلون بالكريسماس.

كما كتب محمد القاضي قائلا محمد صلاح يشارك ليفربول احتفالاتهم بالكريسماس، طبيعي جدا عند كل مسلم معتدل.

وقال عبد الله العسكر في تدوينه يقولون أن الإسلام يأمرنا ببغض اليهود والنصارى طيب فيه أحد يبغض شخص ويتزوجه الإسلام لم يحرم الزواج منهم فكيف نفهم هذه المعادلة المتناقضة؟

ومن التغريدات الجميلة في هذه المناسبة تغريده لخالد من يحاول أن يشيطن تهنئة أصدقائنا المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وأن يصوره بالخروج من دائرة الإيمان نقول لهم ما يجمعنا بهم المظلة الإنسانية الضخمة التي تحتوي جميع البشر (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).

في الخارج علقت صحيفة “وول ستريت جورنال على هذا الحدث وتفاعلت معه بنشر مقالة في 23 ديسمبر أن المملكة العربية السعودية وافقت على عرض شجرة الكريسماس وقبعات سانتا كلوز وأطواق رأس حيوان الرنة. في عدد من متاجر ومحلات بالعاصمة الرياض وأجزاء من المملكة.

اشهر الأطعمة المقدمة في احتفالات الكريسماس

الديك الرومي فهو القائد على مائدة الوجبات المقدمة في احتفالات عيد الكريسماس في كل بقاع العالم بداية من المائدة الأوروبية حتى وصل إلى الشرق الأوسط.

البط والوز يعتبر من الوجبات التي ظهرت في أعياد رأس السنة الميلادية عند المصريون القدماء يزينون بها مائدتهم وكذلك نجد البط والوز كوجبة رئيسة في العراق والأردن والعراق ولبنان والوطن العربي بشكل عام.

الأسماك التي تعد كوجبة غنية كسمك الشبوط على سبيل المثال وسلطة البطاطا وسمك القد المسلوق والخضار المتنوعة ولحم الخنزير وتناول لحم الماعز المشوي والباستا والبيتزا واللازانيا والفوكاتشيا ولحم الخروف والعجول التي تحتفي بها مائدة احتفالية رأس السنة الميلادية في ألمانيا واليونان وإيطاليا بالإضافة إلى وجبة القدس الشرقية كوجبة شائعة وتقليدية في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في أوكرانيا وروسيا.

فضلا على وجود أطباق الحلوى التي يحرص معظم الشعوب الأوربية والعربية على أعدادها بمناسبة احتفالات عيد الكريسماس مثل كيكة “كوكيز الكريسماس والمخبوزات على شكل شجرة بابا نويل وكيكة الميلاد التي تعد أهم طبق حلوى. وكذلك صناعة بسكوتات على أشكال بابا نول من اشهرها بسكوت شيكولايتوس أو بسكوت القرفة.

ومن استعراض الوجبات المقدمة في هذه المناسبة نجد لا يوجد طبق موحد يل أطباق تختلف من بلد إلى آخر.