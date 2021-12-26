نصائح لاختيار أفضل وقت للمذاكرة بتركيز

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عمر شويل - جدة أفضل وقت للمذاكرة بتركيز، تحديد أفضل وقت للمذاكرة ليس أمرًا ثابتًا لأن لكل شخص منا قدرات مختلفة عن الآخرين، على الرغم من أن هناك دراسات عديدة تفيد بأن الدراسة والمذاكرة في المساء أفضل لأن تركيز المخ يصبح أقوى ولكن بعض الأفراد يفيدون بأن قدرتهم على المذاكرة نهارًا أفضل من الليل بكثير، لهذا لا يوجد موعد أو وقت ثابت يمكن تحديده واختياره ليكون أفضل وقت للمذاكرة.

اختيار أفضل وقت للمذاكرة

نختلف بيننا وبين بعضنا في تحديد أفضل وقت للمذاكرة لأننا جميعًا لا نتبع نفس النمط اليومي في حياتنا، فالأشخاص المسائيين يلجأون للمذاكرة ليلًا لأن تركيزهم يصبح أكثر في تلك الفترة، على عكس الأشخاص الصباحيين الذين يجدون أن قدرتهم على الإنجاز في الصباح أكثر وأقوى لهذا تكون المذاكرة في المساء مرهقة إليهم وكذلك الأمر بالنسبة للمسائيين.

لهذا يجب أن يقوم كل منا باختيار الوقت المناسب له للمذاكرة، بشرط أن يحظى بقسط كافي من النوم سواء بالمساء أو النهار، لأن للنوم تأثير كبير على قدرة المخ في استيعاب المعلومات والتركيز بطريقة أكبر، بالإضافة لتناول طعام صحي ومفيد حتى يكون المخ حاضرًا بأكبر تركيز.

نصائح اختيار وقت المذاكرة الأفضل

قبل تحديد وقت المذاكرة الأفضل لنا يرجى مراجعة النصائح القادمة لأنها ستساعد وبصورة كبيرة في تحديد أفضل وقت للمذاكرة:

يتم اختيار الوقت حسب الروتين اليومي لك. تقليل الوقت المنصرم على الأنشطة الغير مفيدة وغير ضرورية واستثمار هذا الوقت في المذاكرة. يتم اختيار أفضل وقت يكون المخ به حاضرًا والشخص بأقوى تركيز له وجاهزًا للمذاكرة وخاصةً المواد الصعبة. يفضل تنظيم الوقت من خلال وضع جدول زمني للمذاكرة يسهل من إنجاز تلك العملية. النوم لقسط كافي حتى يكون الجسم والعقل مرتاحًا قدر المستطاع قبل المذاكرة.

وقت المذاكرة الأمثل

تنقسم الآراء حول أن وقت الصباح هو الأفضل للمذاكرة والآراء الأخرى حول وقت المساء ولكل منهما أسبابه كالآتي: