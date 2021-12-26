أسرع وصفة تطويل الأظافر وتقويتها بمكونات بسيطة والنتيجة سريعة لن تتخيلي مضمونة 100%

يعتبر الشكل العام للأظافر وشكلها ونظافتها من أكثر اهتمامات المرأة حيث تسعى لتطويلها والعناية بها وعدم تكسرها والتخلص من الضعف الموجود بها وسوف نعرض في هذا المقال أهم الوصفات والنصائح للعناية بالأظافر

وصفات لتطويل وتقوية الأظافر:

اولاً نقوم بتنظيف الأظافر بهذه الطريقة:-

نحضر نص كوب من الماء ونضيف عليه ليمونة واحدة ،نأخذ قشرة الليمون بعد عصرها ونضيف بها قليل جداً من الملح ونقوم بفرك الأظافر واحد تلو الاخر ثم نغمس الأظافر في مخلوط الماء والليمون نستخدم هذه الطريقة ثلاث مرات في اليوم.

ثانيا وصفات تطويل الأظافر:

نضع صفار البيض على العسل على قليل من الملح ويوضع هذا الخليط على الظافر ويتم بفرك الخليط على الظافر يترك هذا الخليط نص ساعة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر

نضع عسل نحل مع الجليسرين مع ماء الورد ثم نضعهم على النار ثلاث من الدقائق ثم نضع عليهم خل التفاح يترك في الثلاجة نصف ساعة ثم نضعه على الأظافر ويترك نصف ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر.

نضع معلقة كبيرة من كل من جوز الهند مع زيت زيتون مع ليمون نغمس الأظافر فى الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل الأيدي بالماء الفاتر تعمل هذه الخلطة على تقوية الأظافر.

نحضر أربع من فصوص الثوم يتم طحنهم مع قليل من الماء وتدلك بالفرشاة وتعمل أيضاً هذه الخلطة على تقوية الأظافر.

نصائح عامة للعناية بالأظافر

استخدام مقوى عام للأظافر.

تناول كثير من العناصر الغنية بالحديد والزنك .

ويجب علينا ايضاً تقليم الأظافر.

تناول الخضروات والفواكه .

تناول العناصر الغنية بالكالسيوم التي تساعد على تقوية الأظافر وعدم كسرها بسهولة .

تناول أقراص الغنية بالحديد والفوليك اسد.

وبذلك نحافظ على اظافر قوية وطويلة وتظهر السيدة بصورتها المتألقة .