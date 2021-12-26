كنز في بيتك داخل أقماع الكوسة واغلي من الذهب وانتي ترميه تعالي أقولك تعملي به أيه

الكوسة من الخضروات اللذيذة التي يمكن الحصول على العديد من الفيتامينات عند تناولها ‏والجميع يعرف الفوائد الكثيرة التي تحتوي عليها الكوسة هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها صناعة الكوسة مثل الكوسة المقلية أو المحشية أول الكوسة بالبشاميل او الكوسة المصنوعة في خلاط وجميع هذه الاصناف يكون لها طعم لذيذ ورائع ولا يقاوم ولكن هناك بعض الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام أقماع الكوسة وربما يكون هذا الأمر غريبا لأن الجميع يقوم بالتخلص من ‏أقماع الكوسة فورا عند إعداده لطبق الكوسة ولكنها تحتوي أيضا على فوائد كثيرة يمكن استخدامها ‏وسننتعرف أكثر على إستخداماتها خلال المقال.

‏استخدامات وفوائد أقماع الكوسة

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يمكن الحصول على الكثير من الاستخدامات والفوائد من خلال اقماع الكوسة ‏ومن هذه الاستخدامات بعض الاستخدامات الخاصة بالشعر وفيما يلي سنة اذكر بعض منها:

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من أبرز استخدامات أقماع الكوسة أنها تقوم بتنعيم الشعر والتخلص من الأطراف المتساقطة وتمنع تعرض الشعر للتجعد.

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‏ تحتوي أقماع الكوسة على مادة تمنح الشعر ملمسًا حريريًا.

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‏ تعمل أقماع الكوسة أيضا على ترتيب الشعر بشكل جيد و التخلص من مشكلة الجفاف التي تصيب معظم الشعر بعد استخدام الكثير من مستحضرات التجميل.

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‏ حتى نحصل على جميع هذه الفوائد لابد من استخدام أقماع الكويسة وهي لا تزال طازجة.

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طريقة استخدام أقماع الكوسا لتغذية الشعر

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يمكن استخدام مع الكوسة للحصول على العديد من النتائج على الشعر وفيما يلي الخطوات التي نستخدمها للإستفاده من أقماع الكوسة:

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