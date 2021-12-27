الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت الموسم الجديد مصطفى الأغا… سجل رقم هاتفك فقط

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت حيث توفر لك مسابقة الحلم إمكانية الاشتراك بها من خلال الإنترنت، كما يمكنك الاشتراك في المسابقة عبر إرسال رسالة على الرقم المرادف لبلدك، وتمتلك هذه المسابقة شهرة كبيرة بين جميع الدول العربية، ولقد تم فتح باب الاشتراك منذ يناير 2021، ويظل الاشتراك متاح وصولًا إلى 31 ديسمبر 2021، ثم يتم قفل الاشتراك بالنسبة للموسم الحالي من المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت

ادخل على موقع مسابقة الحلم.

حدد رمز دولتك.

اكتب رقم هاتفك.

اضغط على اشترك الآن، ثم حدد مزود الخدمة المتاح في بلدك.

سوف يصل إليك الرقم الذي يجب أن ترسل عليه كملة حلم، وتبلغ قيمة الرسالة 1 دولار.

مسابقة الحلم

هي أكبر مسابقة يتم تنفيذها في الوطن العربي، ويشترك بها عدد كبير من مختلف الدول العربية، وتتبع هذه المسابقة قنوات MBC، ويقوم بتقديمها الإعلامي مصطفى الأغا، وتوفر المسابقة عدد من أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة، حيث يستطيع كل متابع من الاشتراك في المسابقة عبر إرسال رسالة على أرقام الهواتف المتوفرة في بلده، أو يشترك عبر الإنترنت، ويفوز كل عام الفائزين بهذه المسابقة بجوائز يبلغ الإجمالي لها 3.500.000 دولار في كل عام، ويقوم الإعلامي مصطفى الأغا بالإعلان عن أسماء الفائزين، من خلال شاشة إم بي سي على الهواء مباشرةً.

معلومات حول مسابقة الحلم