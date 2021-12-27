نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد طيور الجنة نايل سات الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تردد طيور الجنة نايل سات وهي من أهم وأشهر قنوات الأطفال، حيث يتم بث الكثير من الأناشيد على هذه القناة المميزة، واستطاعت هذه القناة أن تنال على إعجاب الكثير من المتابعين، لأنها تساعد الأطفال على زرع القيم والأخلاق الحميدة لديهم من خلال الأناشيد البسيطة التي يفهمها الطفل بكل سهولة، وتحتوي السطور التالية على الكثير من المعلومات حول هذه القناة المميزة.

تردد طيور الجنة نايل سات

يمكنك ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي:

التردد 11393.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

جودة القناة HD.

قناة طيور الجنة

انطلقت هذه القناة منذ عام 2008، وهي من أهم قنوات الأطفال التي تعرض محتوى شيق ومميز لهم، وتم انطلاقها في البداية على القمر الصناعية نايل سات، ثم انطلقت على القمر الصناعي عرب سات، وتهدف القناة إلى بث محتوى تعليمي هادف للأطفال، وليس مجرد أغاني أو أناشيد فقط.

استطاعت هذه القناة أن تجذب انتباه الكثير من الأطفال إليها، كما جذبت أولياء الأمور لأنهم وجدوا الأطفال يستفيدون من البرامج والأناشيد التي يتم بثها، ويتمكن من خلالها الطفل أن يتعلم الحروف، الأرقام، الألوان، بالإضافة إلى الأخلاق الفاضلة، وبالتالي هي من القنوات الهادفة وليست للتسلية فقط.

مميزات قناة طيور الجنة

يتميز محتوى هذه القناة باحتوائه على الكثير من المميزات الفريدة ومنها ما يلي:

مساعدة الطفل على تعلم مبادئ الإسلام بطريقة مبسطة.

تنمية المهارات الحركية واللغوية للأطفال، لأن الطفل يقوم بتقليد المحتوى الذي يشاهده على القناة.

تحرص القناة على تجديد ترددها باستمرار، والعمل على إتاحة صوت وصورة واضحين.

تعتمد إدارة القناة على استخدام عدد من التقنيات المتنوعة، وهو ما يجذب انتباه الطفل إليها باستمرار.

تساهم القناة في غرس مجموعة من الأخلاق الكريمة لدى الأطفال.

برامج قناة طيور الجنة

تحتوي القناة على عدد من البرامج الرائعة ومنها ما يلي: