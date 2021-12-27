شوف عروض لولو ماركت تنزيلات الشتاء بخصومات حتى ٧٠٪

مهرجان عروض وتخفيضات لولو ماركت السعودية بمناسبة نهاية العام والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع أو نفاذ الكمية. ولم يقتصر مهرجان عروض وتخفيضات مجموعة لولو هايبر ماركت داخل المملكة العربية السعودية لنهاية العام على هذا الأسبوع فقط ولكنها مستمرة ومتجددة حتى نهاية عام 2021. وجميع هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع لولو ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، وأيضاً متاحة للتسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركة. والجدير بالذكر أن شركة لولو شركة ممتدة الفروع في عدة دول عربية أخرى مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرهما. ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أهم عروض قسم الأجهزة الكهربية والسلع الغذائية لهذا الأسبوع.

عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربية

يقدم هايبر لولو عرض مميز على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بخصومات كبيرة ومن بين الأجهزة المعروضة.

غسالة ملابس كاندي تحميل أمامي وزن ٧ كيلو جرام مقابل ١٣٩٩ ريال بدلا من ١٥٩٩ ريال بخصم نقدي مائتي ريال.

غسالة نيكاي لغسل الملابس تحميل علوي وزن ٥ كيلو جرام اشتريها مقابل ٦٩٩ ريال بدلا من ٨٤٩ ريال ووفر مبلغ مائة وخمسين ريال سعودي.

حفظ الأغذية والمشروبات أصبح أكثر جودة احتفظي بالخضراوات والفواكه طازجة لأطول فترة مع ثلاجة إل جي بالبابين جنبا إلى جنب ٢١.٢ قدم. وفر مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه اشتريها مقابل ٩٤٩٩ ريال بدلا من ١٤٩٩٩ ريال.

اشتري الآن ضمن عروض لولو موقد غاز بيسيك مقاس 55 × 55 سم 4 شعلة وفرن لتحضير الأكلات المختلفة ووصفات الكيك وغيرها. واحصلي على توفير مائة ريال سعودي حيث يعرض بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال.

احصل على خصم بقيمة ألف ومائة وعشرين ريالا عند شراء ثلاجة توشيبا، 21.82 قدم تعرض مقابل 4179 ريال بدلا من 5299 ريال.

موقد غاز الكترولوكس مقاس ٩٠ × ٦٠ سم ٥ شعلة بسعر ١٩٧٩ ريال بدلا من ٢٢٤٩ ريال. قيمة الخصم النقدي ٢٧٠ ريال سعودي.

عروض هايبر لولو

حبوب ذرة كاملة هناء اشتري ثلاث حبات وزن الحبة ٣٤٠ جرام بسعر ١٠.٥ ريال بدلا من ١٣.٠٥ ريال.

مايونيز هاينز ٤٠٠ مل متنوع مقابل ١٣.٩٥ ريال بدلا من ١٨.٩٥ ريال.