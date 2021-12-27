شوف أقوي عروض نهاية العام من لولو الرياض على الأدوات المنزلية والمفروشات

تختم لولو هايبر ماركت الرياض عامها مع عملاها بأقوي عروض نهاية العام الحصرية التي تميزها عن باقي العروض الأخري وتقدم أكبر التخفيضات والخصومات على الأدوات المنزلية والمفروشات التي يحتجاها كل منزل سعودي الذي يبحث دئما على كل جديد بجميع أفرع لولو.

أقوي عروض نهاية العام من لولو الرياض على الأدوات المنزلية والمفروشات

تمتعوا بأجدد الصفقات بعروض أخري مذهلة بفرع الرياض على السلع التمونية، ألعاب رياضية،وفواكه وخضروات طازجة من المزرعة، كما يتوافر داخل العرض أكثر من سبعون نوع مختلف من الأسماك والمأكولات البحرية، يوافر أيضا وجبات جاهزة للتناول مباشراً، كما يوجد بقسم المعجنات والحلويات أفخر أنواع المنتجات يبدأ من اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021 وينتهي العرض بالعام الجديد يوم السبت 1 يناير 2022 أو حتي نفاذ الكمية.

برستيج طقم أواني طبخ تيفال مكون من 9 قطع بسعر 199.00 ريال سعودي بدلاً من 459.00 ريال سعودي.

متوفر بأحجام مختلفة طقم طبخ كوركماز أسترا ستيل عمق 6.3 لتر بسعر 109.00 ريال سعودي بدلاً من 172.00 ريال سعودي.

طقم طبخ كوركماز أسترا سايل عمق 10 لتر بسعر 149.00 ريال سعودي بدلاً من 284.00 ريال سعودي.

طقم طبخ كوركماز أسترا سايل عمق 15 لتر بسعر 189.00 ريال سعودي بدلاً من 364.00 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ غير لأصقة مكونه من 15 قطعة من شيفلاين سعر العرض 2.99 ريال سعودي بدلاً من 5.99 ريال سعودي.

متوفر عرض أخر من شيفلاين طقم قدور ضغط بأحجام مختلفة 5 لتر+ 3 لتر+ 2 لتر بسعر 129.00 ريال سعودي بدلاً من 219.00 ريال سعودي.

طقم مقالي غير لاصق من برستيج مقاس 28×22 سم بسعر 64.50 ريال سعودي بدلاً من 129.00 ريال سعودي.

طقم أكواب شاي زجاج مكون من 6 قطع بسعر 18.00 ريال سعودي بدلاً من 39.00 ريال سعودي.

بوركام صحن فرن زجاجي مستطيل سعر الحبة 12.00 ريال سعودي بدلاً من 19.00 ريال سعودي.

طقم أواني عشاء 18 قطعة سعر الطقم 64.00 ريال سعودي بدلاً من 129.00 ريال سعودي.

شيفلاين طقم مقالي مكون من قطعتين بسعر 49.00 ريال سعودي بدلاً 99.00 ريال سعودي.

طقم سكاكين 4 قطع أحجام مختلفه سعر الطقم 20.00 ريال سعودي بدلاً من 36.00 ريال سعودي.

مج ماركة لوك أند لوك سعة 450 ملل متوفر بألوان مختلفة سعر الحبة 36.00 ريال سعودي بدلاً من 82.00 ريال سعودي.

السيف طقم ترمس حبتين بألوان مختلفة 1 لتر + 1 لتر بسعر 79.00 ريال سعودي بدلاً من 179.00 ريال سعودي.