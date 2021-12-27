نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للإكترونيات Jarir وتخفيضات اكسسوارات الالعاب من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للإكترونيات Jarir أرخص واوفر مع تخفيضات مكتبة جرير على اسعار اكسسوارات الألعاب للجيمرز ومحبي الألعاب الإلكترونية، أعلنت مكتبة جرير jarir bookstore عن أفضل الإلكترونيات التي تتسم بالجودة الممتازة مقابل أسعار مناسبة، كما توفر مكتبة جرير السعودية خدمة تقسيط جرير لعملائها، وبالتالي يمكنكم شراء عدد من المنتجات بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية والحصول على خدمات مرونة في الدفع سواء الدفع النقدي أو ببطاقات الإئتمان، ويمكنكم تحديد العروض المفضلة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لمكتبة جرير السعودية والتسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي للمكتبة، والإستمتاع بعروض وخصومات نهاية العام التي تستمر حتى 15 يناير 2022، وإليك تفاصيل عروض الألعاب من جرير.

عروض جرير

يعرض كتالوج جرير الجديد اسطوانة لعبة فيفا 22 المميزة، لمحبي العاب بلايستيشن 4 تتميز الاسطوانةبأنها متعددة اللاعبينظن كما أنه متوفرة بجودة بلوراي Bluray بسعر 269 ريال سعودي، كما يعرض الكتالوج مجموعة مميزة من اكسسوارات الألعاب والإلكترونيات الخاصة بالجيمرز، ومنها أسلاك وكابلات نقل البيانات متعددة الاستخدامات بمواصفات وأسعار متفاوتة، كما تشمل العروض على مجموعة من ملحقات أجهزة الكمبيوتر المخصصة لللألعاب، والتي تسهل على المستخدم الإستمتاع باللعب بسلاسة مما يزيد من قوة التنافس والخوض في تحديات بقوة وسهولة.

سلك شحن وناقل للبيانات لشحن 2 ذراع تحكم في آنٍ واحد بسعر 59 ريال سعودي.

شاحن ذراع تحكم بمسند قابل للتعديل لأجهزة بلايستيشن 5 بسعر 89 ريال سعودي.

مجموعة ملحقات خاصة بأذرع تحكم بلايستيشن وإكس بوكس بسعر 45 ريال سعودي.

مكتبة جرير

يوفر دليل تسوق مكتبة جرير مجموعة من السماعات الإلكترونية التي تساعد اللاعب على التواصل مع اللاعبين الأخرين بصوت فائق الوضوح وعازل للضوضاء، مع إمكانية أعلى للتحكم في جودة الصوت وقوته، بحيث تكون سماعات الألعاب مدعومة بتقنية الصوت ستيريو والميكروفون العازل والقابل للفك والتركيب وفقًا لرغبة المستخدم، وأهم ما يميز سماعات اللألعاب هو إستمرار فترة تشغيلها لأطول وقت ممكن، مما يوفر على اللاعب عملية إعادة شحنها لعدة مرات متتالية خلال اليوم.

سماعة ريزر Ultra Light Comfort مزودة بمنفذ صوت 3.5 ملم، سماعة سلكية، مزودة بميكروفون أحادي الاتجاه بسعر 229 ريال سعودي.

سعر سماعة كورسير ستيريو للألعاب مزودة بميكروفون عازل للضوضاء، وقابل للإزالة وتتمتع بصوت واضح بسعر 229 ريال سعودي.

العاب جرير

توفر مكتبة جرير مجموعة متكاملة من اسطوانات الألعاب التشويقية والمخصصة لأجهزة بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5، والتي تتمتع بجودة صورة فائقة الوضوح ورسومات جرافيك عالية الجودة ومفعمة بالتفاصيل والألوان، التي تجعل من العالم الإفتراضي للألعاب أكثر واقعية، إلى جانب المؤثرات الصوتية والبصرية التي تجعب من اللعب متعة حقيقية لا حدود لها.