حل سحري للتخلص من الدهون والرواسب على الأسطح والبوتجاز بدون مواد كيميائية

تعتبر الوسائل المتوفرة بداخل جميع المنازل هي أكثر الأشياء التي تتعرض إلي تراكم الرواسب والدهون بفعل الاستخدام المستمر ولا يعتبر ذلك يشكل خطأ أو مشكلة كما يعتقد البعض، ولكن تزداد المشكلة عند إهمال تلك الرواسب وتركها حتى تتراكم بشكل أكبر يمكن أن يستحيل إزالة تلك الرواسب فيما بعد إن لم يتم إزالتها أول بأول، مثل سطح البوتاجاز وكذلك الزجاج وأسطح الرخام وأرضية الحمام والمطبخ وغيرهم من الوسائل التي تعتبر عرضه للرواسب، ولا شك ان هناك العديد من المنظفات التي تساعد علي إزالة الرواسب ولكنها تعتبر من الأشياء التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكنها أن تؤذي صحة الأمهات، لذلك لم يكن هناك وسائل سوى اللجوء إلي المكونات الطبيعية التي تساعد على التنظيف ومن ثم توصلنا إليه مسحوق سحري للتنظيف العميق يمكنكم متابعة طريقة التحضير المسحوق من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير المكون السحري لتنظيف الدهون

مكونات التحضير:

ست أكواب من الماء.

نحتاج إلي فرشاة خاصة بالبلاط.

مقدار فنجان صغير من الامونيا.

نحتاج إلي عبوة بها بخاخ كبيرة الحجم.

طريقة التحضير:

في الخطوة الأولى نقوم بتحضير الماء ثم يوضع في البخاخ بالإضافة إلي مكون الامونيا ثم إغلاق العبوة جيداً ونقوم برجها مدة دقيقتين حتى تتفاعل الامونيا مع الماء بشكل جيد. الخطوة الثانية نذهب إلي المكان المراد تنظيفه سواء أسطح البوتاجاز أو الأرضيات حسب الرغبة ونقوم برش السطح بالكامل من مزيج الامونيا مع الماء. الخطوة الثالثة يفضل أن يتم ترك مزيج الامونيا على الأسطح لمدة لا تقل عن ربع ساعه حتى يتفاعل المزيج مع الدهون ويتم إزالة تلك الرواسب بسهولة دون جهد. في النهاية يتم فرك الدهون والرواسب باستخدام الفرشاة المخصصة لذلك والدعك جيداً على أن يتم التخلص من تلك الدهون بشكل نهائي. يتم تشطيف المكان جيدا بالماء النظيف وتجفيفه بوسيلة قطنية جافة وسوف نلاحظ نتائج مبهرة وسطح لامع نظيف.

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