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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليك مميز . رسائل تهنئة بمناسبة العام الجديد . كن أول المهنئين في المقال التالي
اقترب عام 2021 من الانتهاء فقط ايام قليلة تفصلنا عن يوم ينتظره الكثير، في هذا اليوم يقوم الجميع بإرسال رسائل تهنئة لبعضهم البعض ويتمنون عام سعيد لهم ولعائلاتهم، ولكن قد يصعب على البعض صياغة رسالة ما لإرسالها إلى صديقه، لذلك قررنا وضع بعض المساعدة في النقاط القادمة وهي رسائل مصاغة وجديدة يمكن استخدامها.
رسائل تهنئة رأس السنة
يمكن استخدام الرسالة التي تعجبك من بين الكثير من الرسائل، وتقوم فيما بعد بتوجيبها إلى أصدقائك وهي:
- عام يذهب وعام يأتي وأنت الأقرب إلى قلبي.
- اسأل الله أن يكون عام 2022 هو عام سعيد عليك وعلى عائلتك الكريمة.
- كل عام وأنت بخير نتمنى لك عام سعيد وعمل حميد وعمر مديد.
- نتمنى لك عام تتحقق لك جميع الأمنيات والأحلام.
- كل عام وأنت كل شيء، والله يديمك نعمة في حياتي.
- قبل الكل حبيت أهني أغلى شخص بالعام الجديد.
- كل عام وأنتي بخير أمي الحبيبة والله يديمك في حياتي كل عام.
- أبي الغالي بمناسبة العام الجديد حبيت أهنيك، ربي يديمك ويعطيك الصحة والعافية.
- يبحث الكثير عن تهنئة مناسبة بالعيد ولكن أقول أن النظرة في عينيك هي العيد.
- حبيت أكون أول المهنئين وإرسال تهنئة للغاليين كل وأنتم طيبين.
- أتمنى أن يكون هذا العام هو عام تحقيق الأحلام لك حبيبي الغالي والله يسعدك في حياتك للأبد.
- قررت تهنئك بالعام الجديد بعيداً عن الأحزان والمشاكل التي واجهناها، فنحن نظل أخوة مهما حدث.
- حبيب القلب والصديق الوفي عام جديد عليك والله يعطيك الصحة ويجعلك سعيد في حياتك.
- كل عام وأنت بخير يا غالي ربنا يسعدك ويدخل الفرحة على منزلك للأبد.
- ويمكن توجيه هذه الرسالة إلى الأهل والاحباب والأصدقاء في بداية السنة الميلادية.
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