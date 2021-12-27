شوف إشتري أي منتج بنص الثمن من هايبر بنده بالسعودية

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة، يعد من أهم الأسواق التجارية انتشاراً ومبيعاً في المملكة ويوجد له العديد من الفروع في جميع الدول العربية ويتميز بالخصومات التي تصل لأكثر من 50٪.

عروض هايبر بنده الأسبوعية:

يشمل العرض الأسبوعي لهايبر بنده على العديد من الأجهزة الكهربائية الازمة لكل بيت ولأنه يسعي دائماً لإرضاء العملاء خص الأجهزة المنزلية بعروض رائعة ومتفاوتة في الأسعار لتناسب الجميع منها شاشة امبكس سمارت 4 كي، شاشة اور ال اي دي سمارت، شاشة اورينو دي سمارت، رسيفر وافيليت ديجيتال، مسرح منزلي جيباس ترولي، سماعة ميكروديجيت بلوتوث، غلاية ماء سوبربي، قدر بانيكس لطهي الأرز، وغيرهم من المنتجات التي تتمتع بالعرض الأسبوعي وسوف نتناول الأن العروض والتخفيضات بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:

شاشة امبيكس سمارت 4كي 65 بوضة يتميز باللوانه الواضحة HD، USB، يتوفر عليه عرض لفترة محدودة، السعر داخل العرض 1599 ريال سعودي.

بادر بالحصول على العرض الأن، شاشة جيباس ال اي دي سي سمارت 40 بوصة السعر داخل الأغراض الأسبوعي 969 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اي دي 43 عالية الجودة والوان واضحة، السعر داخل العرض 949 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس ترولي للإستمتاع بالسينما فالمنزل السعر داخل العرض 269 ريال سعودي.

رسيفر وافيليت ديجيتال يصلح لجميع أنواع الشاشات، السعر داخل العرض 49 ريال سعودي.

غلاية ماء سوبربي لتسهيل على ربة المنزل عمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق، 2.3 لتر السعر داخل العرض 45 ريال سعودي.

لعمل الارز بطريقة أسهل وضمان طهيه قدر بانيكس لطهي الأرز 8لتر، السعر داخل العرض 215 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف جودة عالية ومضمون 100٪وحاصل على شهادات الجودة 15 لتر السعر داخل العرض 119 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: