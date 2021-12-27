بدون تعب طريقة تنظيف الشفاط في المطبخ فقط بهذه الخلطة وبدون دعك

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نجد أن بسبب تراكم الأوساخ على الأسطح في المطبخ والشفاط تعاني كثير من ربات المنازل من إزالة هذه الأوساخ المتراكمة وخاصة على الشفاط فهذه الأوساخ تكون نتيجة تطاير الأبخرة والزيوت خلال إعداد الطعام مما يجعل التخلص منها في قمة الصعوبة لذلك بحثت ربات المنازل عن بعض الطرق لتنظيف الشفاط في المطبخ بدون تعب لذلك سوف نستعرض لكم أفضل طريقة لتنظيف.
طريقة تنظيف الشفاط في المطبخ
نجد أن وجود تراكم الدهون والأوساخ على الشفاط المطبخ أمر في غاية من الأسئ حيث تشعر ربات المنازل بقمة الإساءة وتبحث بشتى الطرق لإيجاد طريقة لتنظيفه بكل سهولة هذه الطريقة هي
- نحضر وعاء نضع به قليل من الخل والليمون ومنظف الإطلاق ثم نحضر سفنجة الأطباق ونغمسها في هذا الخليط ثم نقوم بغسل الشفاط بها مع الماء الساخن حتى يرجع نظيفا كما في السابق.
- نعمل خليط من الخل وبيكربونات الصودا ونضعها على أماكن الدهون في الشفاط ونتركها لمدة 10 دقائق ثم نقوم بغسلها بواسطة الفرشاة لتنظيفها جيدا مما يؤدي إلى أذابة الدهون بشكل سريع وفعال.
- الماء الساخن جدا ويوضع به منظف الأواني وباستخدام الفرشاة نقوم بوضعها في الماء وتغسل الشفاط سوف تنظف الدهون بكل سهولة.
نصائح عامة للتخلص من الدهون وتراكمها على الأسطح
- تشغيل الشفاط بشكل دائم أثناء الطبخ حتى تخرج الدهون للخارج وعدم تراكمها على الأسطح.
- تنظيف الأسطح والأواني والبوتاجاز بشكل يومي.
- استخدام الماء الساخن عند القيام بعملية التنظيف.
- عدم تراكم المواعين في المطبخ.
- الحرص على نظافة أرضيات المطبخ بشكل يومي.
- استخدام المناشف عند حدوث أي دهون على الأسطح ومسحها على الفور قبل أن تجف حيث أن هذا الأمر سوف يسهل الكثير من الخطوات فيما بعد عند الحاجة لتنظيف الشفاط.
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