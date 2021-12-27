شوف عروض ساكو للأجهزة الكهربائية والجوالات بتخفيضات تصل إلى 50% عبر SACO

تصدرت عروض ساكو عمليات البحث خلال هذه الفترة بصورة لافتة للنظر، وذلك يرجع إلى ما يوجد داخل هذه العروض من منتجات يحتاجها فئة كبيرة من الناس، وذلك بتخفيضات تقدر بحوالي 70%، وبناء على ذلك نجد أن هذه العروض تحظى على شهرة واسعة ما بين الناس، وبالتالي نجد أن البحث عنها لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

عروض ساكو

إن كتالوج ساكو لسنة 2021 به الكثير من المنتجات المختلفة التي تشتهر بها معظم المتاجر داخل المملكة العربية السعودية، سواء من هواتف، وسماعات وأجهزة إلكترونية، وأجهزة شحن، فدائمًا ما تتميز هذه العروض بأنها تقدم للعملاء بأسعار ممتازة وعلى أعلى مستوى من الجودة.

آخر العروض على الهواتف ساكو

هناك عرض مميزة بكتالوج ساكو لهاتف لينوفو مقاس 6.1 بوصة، وذاكر داخلية تصل إلى 64 ميجا بايت، فسعره داخل العرض وصل إلى 249 ريال سعودي، وكان سعره قبل العرض 492 ريال سعودي.

كما وصل هاتف هواوي 9 بمقاس 6.59 بوصة، والذاكرة تقدر بحوالي 128 ميجا بايت، فسعره داخل عرض ساكو وصل إلى 759 ريال سعودي، وكان سعره قبل العرض 799 ريال سعودي.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن هاتف ايفون 12 بسعة داخلية تقدر بحوالي 128 ميجا بايت، فسعره داخل العرض يصل إلى 3499 ريال سعودي، بينما سعره خارج العرض يقدر بحوالي 4049 ريال سعودي.

آخر العروض على الأجهزة الكهربائية ساكو

هناك عرض على مدفأة للحديقة داخل كتالوج ساكو مصنوعة من الخيزران، فسعرها داخل العرض يقدر بحوالي 1555 ريال سعودي، بينما وصل سعر دفاية تتحمل الحطب خاصة بالحدائق إلى 599 ريال سعودي.

كما أن هنا موقد بتصميم حجري يصل سعره داخل كتالوج ساكو إلى حوالي 2599 ريال سعودي، بينما يقدر سعر موقد يصل مقاسه إلى 44 بوصة بحوالي 1899 ريال سعودي داخل العرض.

كتالوج ساكو الجديد

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أهم ما يخص عروض ساكو، فوجدنا أن السبب الرئيسي في نجاح وشهرة هذه العروض ما بين الناس، هو التخفيضات التي تتم داخل هذه العروض، كما أن الأجهزة والمنتجات التي يحدث عليها تخفيض تقدم على أعلى مستوى من الجودة.