نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات وعروض مستمرة في أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

خصومات وتخفيضات أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية مازالت مستمرة، وأقوى دائماً وتشمل جميع السلع والمنتجات المتواجدة بداخل الهايبر، يعد أسواق العثيم الأكثر مبيعاً وانتشاراً داخل المملكة العربية السعودية وهو يوفر جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل عملاءه وخصومات ممتازة وتوفير يصل الي 50٪ في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على العملاء الحصول على العرض المناسب له في وقت قصير وبأسهل طريقة.

والعرض هذا الأسبوع يشمل المنتجات الغذائية الضرورية وقسم العناية الشخصية وقسم الألبان والدواجن وأيضاً قسم اللحوم وقسم الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل. عروض أسواق العثيم المنتجات الغذائية: صدور دجاج عالية الجودة لعمل أشهى الوصفات والأطباق، (2.5كجم) السعر قبل العرض 81.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 64.95 ريال سعودي.

دجاج بروستد زينغس فيلية/شرائح 1كجم السعر قبل العرض 47.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 36.95 ريال سعودي.

برجر بقري عالي الجودة وذات مذاق شهي للاستمتاع بسندوتش البرجر الرائع والعرض لا تجعلة تفوت السعر قبل العرض 3-.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي.

بامية زيرو لعمل ألذ طاجن بامية يلزم استخدام نوع عالي الجودة مثل بامية ساديا 400 جم السعر قبل العرض 10.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.95 ريال سعودي.

خضار ساديا يتميز بأنه ذات جودة عالية لعمل اشهي الأطباق والماكولات، بازلاء خضراء/فاصوليا خضراء مقطعة خضراء مشكلة مع ذرة (900جم) السعر للحبة داخل العرض 9.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية 1كجم لعمل العديد من الأصناف يوفر أسواق العثيم عرض التوفير على صدور دجاج ساديا (1 كجم) السعر للحبة قبل العرض 31.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

أفخاد دجاج رفيعة لعمل الكنتاكي اللذيذة، أفخاد دجاج ساديا عالية الجودة السعر للحبة قبل العرض 17.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا عالية الجودة والأكثر مبيعاً على الإطلاق، (2.5 كجم) السعر قبل العرض 81.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 64.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا (1100 جم) السعر قبل العرض 154 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 127.95 ريال سعودي /(1300 جم) السعر قبل العرض 167 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 132.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات وعروض مستمرة في أسواق العثيم بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات وعروض مستمرة في أسواق العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.