انت الان تتابع تفاصيل خبر استهزأ بالفيروس ورفض اللقاح.. وفاة الملاكم العالمي البلجيكي أندرتيكر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفى بطل الملاكمة العالمي البلجيكي فريدريك سينيسترا المعروف باسم أندرتيكر بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 41 عاما، حيث تم التقاط صوره له وهو يرقد في المستشفى وفي أنفه أنبوب أكسجين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة كي ينضم بذلك إلى 28149 بلجيكا فقدوا حياتهم بسبب هذا الفيروس اللعين.

تفاصيل وفاة الملاكم العالمي البلجيكي أندرتيكر

أصيب أندرتيكر بفيروس كورونا في نوفمبر الماضي وذلك بعدما أستهزأ بمرض كورونا وخرج بعد أسابيع قليلة من أحد المستشفيات في بلجيكا وبعد خروجه من المستشفى، أخبر الملاكم أندرتيكر متابعيه أنه سيكمل العلاج في المنزل رافضاً إصابته بكوفيد-19 وقال أن فيروس كورونا “الفيروس الصغير” لا يستدعي الجلوس في المستشفى كل هذا الوقت، إلا أنه بعد خروجه قد تعرض لازمات صحية جراء الآثار الجانبية لفيروس كورونا.

وفي أواخر نوفمبر الماضي دخل سينيسترا المستشفى بعدما أجبره مدربه الخاص لدخوله المستشفى مرة أخرى من اجل طلب المساعدة الطبية، وفقا لصحيفة ديلي ميلي البريطانية.

كان سينيسترا رافضا لإجراءات حكومة بلاده الساعية لاحتواء تفشي كورونا معتقداًً بأن لياقته وبنيته الجسدية القوية ستكون بمثابة حماية له ضد الفيروس، لذلك رفض تلقي لقاح كورونا واصفا إياه بالفيروس الصغير وفقا لمنشوراته مع متابعيه، حيث كان دائم التواصل معهم على Instagram وانقطع عنهم في 13 ديسمبر الحالي.

ووفقا لمنشورات سابقة على صفحته قال أندرتيكر سأواصل القتال حتى الموت كرجل دون استسلام والموت دون ندم.