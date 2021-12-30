الفطر القاتل يظهر في أحد المستشفيات الأمريكية

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت السلطات الصحية في ولاية أوريغون الأمريكية في بيان لها على صفحتها الرسمية، اكتشافها ثلاث حالات إصابة بالفطر القاتل المعروف Candida auris الكانديدأ أوريس أو المبيضات أوريس في مستشفى مدينة سايلم الإقليمي عقب القيام بفحص مجهري.

وكشف البيان أن الحالة الأولى المصابة بفطر الكانديدأ أوريس القاتل كانت في 11 ديسمبر الحالي، وقد تلقت الحالة خدمات صحية من مؤسسات ومراكز دولية تعمل في هذا المجال، أما الحالتين الأخيرتين تم اكتشافهم في 23 و27 من نفس الشهر.

وأكد البيان أنه على الفور أجرى تحقيقا بواسطة مراكز مكافحة الأمراض واتقائها “وكالة فيدراليَّة “الخاضعة لإشراف وزارة الصحة بالتعاون مع شركات في مجال الرعاية الصحية والمختبر الرسمي المحلي وكذلك السلطات الصحية لولاية أوريغون الأمريكية للقيام بإجراءات وقائية تمنع انتشار الفطر فضلا على احتمالية اكتشاف حالات جديدة مصابة بفطر الكانديدا أوريس.

لماذا أطلق عليه الفطر القاتل؟

نظرا لأنه من اخطر الميكروبات ،ومقاوم للأدوية الشائعة مما يجعل علاجه في غاية الصعوبة حيث يسبب التهاب شديد في الدورة الدموية بعد دخوله مجرى الدم ينتشر في جميع أجزاء الجسم وخاصة الجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والأعضاء الداخلية مثل الكلى والطحال وكذلك العظام والعضلات والمفاصل وحتى العنيين والجلد وهو منتشر الآن في المستشفيات على مستوى العالم.

معلومات عن الفطر القاتل الكانديدأ أوريس

احتل هذه الميكروب عناوين الصحف اليوم وأثار الرعب لدى المرضى والعاملين في المستشفيات وذلك بسبب قدرته السريعة على الانتقال من مريض لأخر عن طريق الجروح المفتوحة أو التعرض للأسطح الملوثة التي تلتصق عليها الكانديدأ اوريس مثل الكراسي ولأجهزة الصحية وتبقى حية ملتصقة على أيدي العاملين في القطاع الصحي لمدة تصل إلى 6 أشهر مما يتعين عليهم المداومة على غسيل أياديهم بصفة مستمرة باستخدام مطهرات وسوائل تنظيف مختلفة حتى لا يتعود الفطر على ذلك المطهر أو تلك السوائل الخاصة بتنظيف اليد .

وصف علماء الجراثيم هذا الفطر بأنه احد الفطريات اللزجة تظهر تحت المجهر على شكل مستعمرات لزجة ولامعة يغلب عليها اللون الأبيض أ و الرمادي المسبب لمرض البقع البيضاء المميت.

وأشاروا أيضا على انه يعيش في البيئة الرطبة ولكن بفعل التغيرات المناخية التي حدثت في العالم جعلت الفطر يتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة واصبح يصيب الشخص الذي تتراوح درجة حرارته بين 36و37 درجة مئوية وتصل معدل الوفيات 60% من إجمالي المصابين به.

يتفشى في الغالب بين المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية صعبة كنقص المناعة وداء السكري وأمراض السرطان ،والمسننين الذين يعيشون بدار الرعاية للمسنين،والأشخاص الذين يستخدمون المضادات الحيوية بكثرة وكذلك الأشخاص الذين يرقدون في المستشفيات مدة طويلة داخل العناية المركزة المستخدمين القسطرة الوريدية – قسطرة المثانة – أنابيب التغذية – أنابيب التنفس حيث يتخلل الفطر هذه الأجهزة ليدخل إلى مجرى الدم متنقلا منه إلى كافة أجزاء الجسم.

ما الدول الذي ظهر فيها الفطر القاتل الكانديدأ اوريس

ظهر أول مرة في عام 2009 في اليابان عندما أصاب القناة السمعية لإمرأة يابانية وعانت منه وتدهورت صحتها بسبب التشخيص الخاطئ لصعوبة تشخيصه لا تشابهه مع أمراض أخري.

وفي الفترة بين 2009 إلى 2011 ظهر في الهند وتم عزل 12 مريض وأيضا في كوريا الجنوبية وعزل 3 مصابين به كما ظهر في في مستشفى رويال برومبتون لندن. بداية 2016 في شهر أكتوبر وتفشي أيضا في شهر مايو 2017 ليصيب 77 في الولايات المتحدة الأمريكية منهم 69 وفي ولايتي نيويورك و نيوجيرسي. وانتشر في جنوب شرق أسيا بعد مقاومته مضاد حيوي معين فتم علاجه بمضادات حيوية مختلفة ذات تركيز عالي .

أعرض فطر الكانديدأ اوريس

حمى وقشعرة بالجسم وتسمم في الدم بالإضافة إلى الغيبوبة ثم فشل في العضو المصاب من الجسم وأخير فقدان الحياة.

الوقاية من الفطر القاتل الكانديدأ اوريس

ينصح العاملين في القطاع الصحي غسل أيديهم بصفة مستمرة وعدم التهاون في هذا الأمر وكذلك أفراد الأسرة.

العناية الفائقة بتنظيف غرف المرضى مع مراعاة لبس الملابس الواقية

يجب إبلاغ السلطات المختصة عند اكتشاف حالات مصابة بهذا الفطر لرصد الفطر ومنع انتشاره .