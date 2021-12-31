نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تتسأل عن سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى؟ يلاحظ العديد هذه الظاهرة حتى مالكي القطط أنفسهم يتحدثون عن اختفائها طوال يوم عيد الأضحى، ومن المعروف حب القطط للحوم كثيرًا هل هذا مرتبط بظاهرة اختفائها نتيجة الحيوانات المضحى بها أم ماذا ؟ يجيب كل شخص إجاب مختلفة ولكن سنتعرف على السبب المنطقي والأرجح فيما يلي.

اختفاء القطط يوم عيد الأضحى

هل لا حظت من قبل اختفاء القطط منذ صباح يوم عيد الأضحى؟

منذ الصغر وظاهرت اختفاء القطط تتردد على مسامعنا وإجابة الآباء تكون واحدة هي أن القطط تذهب إلى أداء فريضة الحج ولكنهم لا يعرفون سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى.

لذلك أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حمله لتصوير القطط يوم عيد الأضحى وبخاصة في الفترة من الصباح حتى الظهر ورفعها عبر هاشتاج “‎#MochPhotoChallenge” وقد نشر الكثير من النشطاء عبر الهاشتاج بعض الصور والفيديوهات التي تثبت اختفاء القطط من منازلهم في يوم العيد.

وقد غرد أحد النشطاء على حسابه أن تلك غريزة قد منحها الله لقطط وأن الناس في يوم العيد لا تنتبه لهم فكل منا منهمك في الأضحية وعند نهاية اليوم يعود ظهور القطط بشكل طبيعي.

لا أحد يعلم ما حقيقة اختفاء القطط يوم عيد الأضحى؟ وبخاصة في صباح يوم العيد ولجأ الكثيرين إلى تفسير تلك الظاهرة على حسب ما يراه هو في الفقرة التالية التفسيرات المختلفة.

لماذا تختفي القطط يوم عيد الأضحى

كثر السؤال حول اختفاء القطط يوم عيد الأضحى خاصة مع إجازة العيد قد فسر تلك الأسباب الكثير من اتباع الفرق الدينية فرأى البعض أنها تختفي لدعوتهم في صباح اليوم العيد إلى مائدة سليمان !!

ولكن هناك البعض يعطي تفسيرات أقرب للخرافات الغير واقعية وهي: أن القطط تجتمع لتذبح مثل المسلمين وتمارس الشعائر، والبعض الأخر يرى أنها تجتمع مع ملك القطط تلقي بعض من التعليمات وغيرها من التفسيرات الوهمية.

التفسير الأقرب للواقع هو مخلفات الأضاحي من جلود وعظام وبقايا لحوم التي يتم إلقائها حيث تتجمع أعداد كبيرة من القطط عليها والكلاب بالطبع.

الجدير بالذكر أن ذبائح العيد في المملكة تتم عبر تطبيقات مختلفة مثل: تطبيق طازج وتطبيق ذبائح الرياض وتتم تلك الذبائح في أماكن معينة تخصصها السلطات المعنية بذلك منعا للذبح بطرق عشوائية.

أين تذهب القطط يوم عيد الأضحى

إذا كانت كل تلك التفسيرات غير منطقية فما هو سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى وإلى أين تذهب؟

علق بعض المفسرين أن القطط والكلاب أيضا يوم العيد بمثابة عرس لها وما هو يدعوها للاختفاء.

وقد قال أخرون وهو أقرب التفسيرات للحقيقة أنها ترى الملائكة وتختفي خوفا منها وأن اختفائهم هو أمر من الله تعالى وذلك بسبب نزول الملائكة في صباح عيد الأضحى.

أو أن القطط ترى الكثير من ملائكة الموت التي تجمع أرواح الأُضحيات في العيد.

وفي ختام مقالنا قد أوضحنا جميع التفسيرات حول سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى فإذا شاهدت قط في طليعة يوم العيد فعليك مشاركته عبر الهاشتاج.