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عمر شويل - جدة أين تختفي القطط في عيد الأضحى ؟ شيء يلاحظه الكثير حتى مالكي القطط أنفسهم يلاحظوا وجود هذه الظاهرة المفاجئة على حيواناتهم، ولكن هل تعتقد أن هناك علاقة بين اختفاء القطط وذبح الأضحية التي تملؤ جميع أركان الدول الإسلامية العربية؟، لكن من المعروف والمنتشر حب القطط ل للحوم المذبوحة، ولكن في هذا اليوم ما السبب وراء اختفائها؟ لذا في هذا المقال سوف نقوم بذكر كل ما يخص ويتعلق ب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى.

لماذا تختفي القطط في عيد الأضحى

يتردد أقوال المواطنون على بعضهم البعض حول اختفاء القطط يوم عيد الأضحى المبارك، ثم بدأوا بالبحث والاستعلام حول الموضوع.

فريقاً أخر قام بتصوير القطط في الشوارع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد ظاهرة اختفائها، لكن لا أحد يعلم السبب وراء ذلك.

من المشهور في جميع أنحاء العالم أن القطط تمتلئ حول محلات بيع اللحوم، لذا فإن يوم عيد الأضحى بمثابة يوم احتفال لها، لكن لا أحد يراها في هذا اليوم.

يقول البعض أن القطط تجتمع مع بعضها لتقوم بشعائر عيد الأضحى مثل المسلمين.

وذكر رأي ثاني أنها تجتمع مع الكلاب في أماكن تواجد الكثير من مخلفات الاضحية مثل الجلد والعظام، وهذا ما يجعلها تغيب يوم عيد الأضحى ولا يراها أحد، وهذا أقرب للرأي الصحيح، لكن ليس هناك دليل.

أين تختفي القطط في عيد الأضحى

يهتم الكثير من الناس بظاهرة اختفاء القطط، خصوصاً من يقوم بتربية حيوان قط في منزله، لذا أرادو البحث والاستعلام عن مكان اختفاء القطط في عيد الأضحى.

وجدوا إجابات ربما ليس لها علاقة، وربما هي مجرد إشاعات أو خلق معلومات غير حقيقة، لذا قام علماء الدين بتفسير الأمر وهو أقرب إلى الواقع.

جاء في الصحيحين عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال “إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاً، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً”.

ثم روى عن الإمام البخاري رحمة الله عليه ومسلم: أن الفرس التابع للصحابي الجليل “أسيد بن حضير” أحس بوجود الملائكة التي نزلت من السماء لكي تستمع إلى تلاوته من القرآن الكريم، حتى أنها كادت أن تؤذي الطفل الصغير.

فهذا يفسر أن للحيوانات قدرة على رؤية ما لا يستطيع البشر رؤيته مثل الشياطين والملائكة، ف ربما نفس الأمر للقطط، ترى شيئا ما يوم عيد الأضحى ثم تختبئ منه، وهذا ما يجعلنا لا نراها.

لكن لا أحد يعلم أين تذهب القطط حتى الآن.

سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى

بعد أن تعرفت على ظاهرة اختفاء القطط يوم عيد الأضحى، وأين تختفي وكنت لا زالت تبحث عن سبب اختفائها، فإليك بعض التفسيرات التي وجدت حول هذا الموضوع:

يتواجد الكثير من الملائكة يوم عيد الأضحى، منهم ملائكة الرحمة وملائكة الموت، فقد تخاف القطط من رؤية ملائكة الموت المعروفة بقبض الأرواح فتفر هاربة منها.

وقد تهرب أيضاً احتراما ً وتقديراً للملائكة.

يقول البعض أن الأمر ما هو إلا صدفة تحدث كل عام في نفس الوقت.

والبعض الأخر ذكر، أن المسلمين ينشغلوا في ذبح الأضحية، حتى أنهم لا يهتموا لوجود القطط.

هناك فئة من الناس لا تصدق هذا الأمر، وتقول ما هي إلا إشاعة ليس لها صحة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى في البلاد التي تحتفل به مع عرض أغلب التفسيرات المحتملة وغير المحتملة.