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عمر شويل - جدة طريقة الاستمطار الصناعي هو أبرز الحلول التي توصل لها الكثير من العلماء حول العالم بعد معاناة العديد من الدول من نقص الماء والجفاف مما أدى إلى حدوث مجموعة من المشاكل، لذا ابتكر العلماء بما يُسمى بالاستمطار الصناعي الذي سنوضح من خلال مقالنا هذا المزيد من التفاصيل حوله.

الاستمطار الصناعي

هو يُعتبر عملية تغيير معتمدة على الطقس، فمن خلال تلك العملية يتم استثارة السحب لإسقاط المياه أو الثلوج المتجمدة فوق العديد من المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق بعض العوامل التي تُساهم في ذلك سواء كانت بيولوجية أو كيميائية.

ويتم استعمال الاستمطار الصناعي من أجل ما يلي:

تبريد وتنظيف الهواء.

كثرة هطول الأمطار في مختلف المناطق.

الحد من درجة الحرارة الساخنة من خلال زيادة كتلة السحب.

منع العواصف وأيضاً تقليل الأعاصير التي ينتج عنها هطول الأمطار المبكرة.

فوائد الاستمطار الصناعي

يوجد بعض الفوائد التي تنتج عن الاستمطار الصناعي وهي:

مساعدة العديد من الطول التي تُعاني من المناخ السيء الجاف.

الساهمة في تعديل المناخ.

الرغبة في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية سواء قصيرة المدى أو بعيدة.

الحد من حدوث الأعاصير وتظهير الجو من الطقس المتغير.

كثرة المياه ويتم استعماله في الزراعة.

سلبيات برنامج الاستمطار

من أبرز سلبيات الاستمطار هي حرمان العديد من المناطق النائية من مياه الأمطار حيث أنها في الغالب تحدث بجانب المناطق الساحلية وينشأ عنها أزمات سياسية مختلفة.

يؤدي الاستمطار إلى انخفاض درجة الحرارة في المساء وزيادتها في فترة النهار.

قلة مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة زيادة عملية البناء الضوئي.

حدوث تغير في المناخ المحلي.

تكلفة عملية الاستمطار مرتفعة جداً ففي بعض الدول الفقيرة اقتصادياً لا تستطيع القيام بها.

طريقة الاستمطار الصناعي

هناك طريقتين للاستمطار وهما:

الطريقة الجوية

وهي عبارة عن استمطار السحب الصناعية عن طريق الصواريخ والطائرات فهي تُحلق فوق أو داخل أو تحت السحب وهي من أبرز الطرق والتي يتم اتباعها في الكثير من الدول التي تُعاني من مشكلة الجفاف.

الطريقة الأرضية

وهي تتم عن طريق مضادات الطائرات والمولدات وتُستخدم بكثرة في دولة الصين.