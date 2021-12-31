نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخطر 6 من انواع العناكب السامة ذات اللدغات المميتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انواع العناكب السامة تعرف العناكب البني بأنها من أكثر العناكب السامة في العالم، والتي يدمر سمها كافة أجهزة الجسم وبالأخص الأوعية الدموية التي توجد في مكان اللدغة، وهناك أكثر من عقرب يعمل على ضخ السم مما يسبب حدوث قرحة جلدية، كما أكدت الكثير من الأبحاث التي تم إجرائها في عام 2013 أن نسبة البروتين التي توجد في سم العنكبوت تعمل على استهداف جزيئات الفوسفولييد.

أين تعيش العناكب السامة

أغلب العناكب ذو اللون البني والذي يقال عنها عناكب الكنان تعيش في غرب وجنوب الولايات المتحدة، والتي يصل طول البعض منها إلى حوالي 7 من بمعنى 0.25 بوصة، ويبلغ طول الساق بها حوالي 2.5 سم وهذا 1 بوصة، أما النصف الأمامي من جسمها وهو الرأس والصدر فيكون له تصميم غامق ذو شكل الكمان، والعنق يتكون من ثلم يظهر بقوة كبير في منتصف ظهره.

وكثرت العناكب البنية في نطاق كبير من أماكن شمال الولايات المتحدة، وهذا مكانها الأساسي داخل الكهوف والجحور الخاصة بالقوارض، ويقومون بالعيش في محميات غير طبيعتهم كما أقامت العناكب ذو اللون البني مقيما في المساحات الغير مضطربة للمباني والتي تتمثل في السندرات والعديد من مناطق التخزين المختلفة بالإضافة إلى الفراغات التي يتم وجودها في الجدران والأسقف، وكذلك العناكب البرازيلية المتجولة.

معلومات مهمة عن العناكب السامة

يعرف أن هذه الأنواع عمومًا باسم العناكب الموز وهذا لأنها تظهر بطريقة متكررة على أوراق الموز، حيث تأتي لديهم وضعية عدوانية بصورة مستمرة، يقومون برفع أرجلهم التي توجد في الأمام بالهواء مباشرة، وهي تعتبر من العناكب السامة للإنسان، وتعد من العناكب الدموية التي توجد في مختلف دول العالم، السم الذي يمتلكونه يكون قاسي جدًا على الجهاز العصبي.

كما أن السم يسبب مجموعة من المشاكل منها سيلان اللعاب، وعدم الانتصاب عند الرجال بالإضافة إلى الآلام المطول وعدم انتظام ضربات القلب، قام العديد من العلماء بالبحث عن علاج محتمل لضعف الانتصاب، وفي أواخر عام 2013 ظهرت مشاكل الوباء بسبب هذه العناكب واضطر العديد من الأشخاص بالذهاب خارج البلد بسبب الوباء الذي انتشر فيها.

العنكبوت البرازيلي المتجول

يعرف هذا النوع من العنكبوت بأنه عناكب الذئب والذي يوجد في أمريكا الشمالية، وذلك لأنه يمتلك سم أكثر تركيزًا، بالإضافة إلى أنه سمي بالعنكبوت البرازيلي وهو عنكبوت كبير في الشل ويحتوي على سم نشيط جدًا وبالأخص من الناحية العصبية عن غيره الكثير من العناكب الأخرى، بالإضافة إلى أنه أخطر عنكبوت في العالم، إنه من العناكب البرازيلية التي تتجول مع الصيادون الناشطون.

ويكون من أكثر العناكب التي تميل إلى عملية الزحف إلى الأماكن الأكثر دفئًا في الليل، بالإضافة إلى ذهابهم إلى الفواكه والزهور التي يوجد بها البشر ويقومون بالزراعة فيها، في حالة القلق سوف يقوم باقتراض ليقوم بحماية نفسه، وفي حالة عدم التفاقم سيتم حدوث هذه اللدغات بدون وجود سم بها أو إيذاء أحد، وذلك لأن نسبة السيروتونين التي توجد به ستعمل على لدغة بطريقة غير مؤلمة ولا يحدث أي صدمة عضلية.

العناكب السوداء

حدث الكثير من الوفيات بسبب وجود العناكب السوداء هذه حتى بعد أن تم العلاج عن طريق مضادات السموم، ويكون الأكثر عرضة إلى هذا الأمر الأطفال الصغار، ويعود هذا إلى ارتفاع نسبة الحساسية التي تصيبهم بسبب اللدغات الخاصة بالعناكب المتجولة، كما تعمل العناكب على أخذ وضعية القفز وتقوم بعملية للدغ.

وهذا يعمل على إغراء الأطفال الفضولي ويعاني من هذه المشكلة من يمتلكون جهاز مناعة ضعيف، وفي حالة إعطائهم مضادات السموم بسرعة يمكن أن يتعرض الطفل إلى الوفاة في أقل من دقيقة، ويسهل التعرف على هذه العناكب بسهولة عن طريقة علامة ملونة تظهر على شكل ساعة رملية تظهر على منطقة البطن.

عناكب الأرامل السوداء

الأرامل السوداء تعرف بأنها من العناكب سيئة السمعة التي يتم التعرف عليها بسهولة عن طريقة من خلال اسمها وهي توجد في المناطق المعتدلة في مختلف دول العالم، وهي من العناكب التي تم التي تقارب لدغاتها حوالي 5 % وتكون سامة جدًا وذلك قبل أن يتم اكتشاف مضاد للسموم الخاصة بالعناكب الأرملة.

توجد العناكب الأرامل في الأماكن التي تمتلك طراز قديم والمباني القديم، تم الإبلاغ عن أكثر من 63 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب لدغات هذه العناكب حول الأكوام والأماكن التي يوجد بها خشب وأماكن السباكة القديمة، ولكن الآن أصبحت عملية السباكة مختلفة وأكثر جودة مما تم القضاء على هذه العناكب السوداء النادرة.

العناكب الأرملة البنية

تعرف عنكبوت الأرملة البنية واحدة من أمثلة أبناء العمومتة وكذلك الأرملة السوداء وهو من العناكب التي يميل لون ظهرها إلى اللون الأحمر، وكاتيبو وهي من العناكب التي تمتلك سمًا قاتلًا ويكون عصبيًا جدًا ويعمل هذا السم على ظهور الكثير من الأعراض التي تعرف باسم Latrodectism والتي توجد عند الكثير من العناكب الأخرى، وهذا العناكب تكون ضعيفة الرؤية.

كما تقوم بالتحرك بصعوبة شديدة في حالة عدم وجودها على الويب، وهذه العناكب تمتلك رجل ذو طول نسبيًا ويمتلك بطنًا كروية وعميقة الشكل ويوجد عليها بقع حمراء يوجد من فوقها أو تحتها.

وتظهر هذه البقع الحمراء على هيئة عدة نقاط متتالية الخاصة بالذكور والأرامل مثل غيرها من العناكب التي تكون أصغر من الإناث والتي تمتلك مجموعة مختلفة من الخطوط وفي العادة يكون الإناث أشد خطورة من الإناث.

العنكبوت الرملي بستة أعين

العنكبوت الرملي وهو من الأنواع التي تمتلك 6 أعين ويكون ذو حجم متوسط بداية من 1 إلى 2 بوصة أما عن الأقدام فهي تصل إلى 4 بوصة، كما توجد في أغلب الصحاري الرملية والعديد من الأماكن المتنوعة في مختلف المدن منها جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلى العديد من مختلف دول العالم، ويعرف هذا النوع من العنكبوت باسم السلطعون حيث يمتلك 6 أعين.

وهو من أخطر أنواع العنكبوت الشائع والذي لا يعرفه الكثير من الأشخاص لأن اللدغة الخاصة به غير معروفة بالنسبة للعديد من الأشخاص، وهو من الأنواع التي توجد على المسطحات والعديد من الدراسات أكدت أنه يعمل على قتل الأرانب في مدة تتراوح بين 5 إلى 12 ساعة.

عنكبوت النمر المزخرف

هذا النوع من أشرس الأنواع التي يتم ذكرها وهذا لأن طوله يبلغ 10 بوصة، ويوجد في منطقة غاتس من الناحية الشرقية والغربية وذلك في منطقة الهند، حيث يمتلك هذا النوع من العنكبوت أكثر من 300 نوع في مختلف أرجاء العالم، كما يوجد منهم الذي يمتد ساقهم لأكثر من 10 بوصات، والعنكبوت المزخرف يحتوي على سم قاتل حيث يقوم المصاب به بالدخول في غيبوبة.

وهو من الأنواع التي توجد في بيئة عادية وطبيعية وذلك لأنه من العناكب الشجرية التي يمكن أن تعيش داخل ثقوب الأشجار وهي يتم نشأتها عبر شبكات قمعية سميكة، والأنظمة الغذائية التي يقوم بالغذاء عليها تكون من الحشرات الطائرة من مختلف الأنواع والأصناف، بالإضافة إلى أنها تعمل على شل الحشرة لتقوم بتناولها.

وأخيرًا نكون تعرفنا على انواع العناكب السامة بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات المهمة التي تخص العناكب وحياتهم الطبيعية.