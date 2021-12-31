نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن للخروج ليلة رأس السنة في مصر يمكنك الاستمتاع بها أنت ومن تحب شتاء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أماكن للخروج ليلة رأس السنة في مصر، والتي يبحث عنها الكثير والعديد من المصريين أنفسهم فضلاً عن السائحين من كل مكان في العالم والمتواجدين في مصر في تلك الليلة التي تشهد زخما غير عادياً من أغلب بني الإنسان حول العالم بأسره، وهنا في موقع “ثقفني“، رأينا أن نسرد لكم أفضل الأماكن للخروج في تلك الليلة، رأس السنة الميلادية 2022، والتي نرجو أن يكون عام خير وسلام على البشرية جمعاء، وقبل بدء العام الجديد بساعات، وفي السطور القادمة سنأخذكم في جولة سريعة في ربوع مصر وأماكنها الاجتماعية الساحرة، والمشعة بشمس الأمل المشرق على الإنسانية جمعاء.

أهم الأفكار لأماكن الخروج ليلة رأس السنة 2022

ولأن الكثير من العائلات في مصر تبحث كثيراً عن أماكن للخروج في تلك الليلة عن أفخم الأماكن وأرخصها من أجل قضاء ليلة ويوم ممتع أيضا، وذلك بحثاً أيضا عن أفضل العروض في الأماكن المختلفة فقد وقع اختيارنا في ثقفني على الأماكن الآتية.

أولاً: كورنيش النيل واصطحاب مركب



وهو من أشهر الأماكن في محافظة القاهرة. حيث توجد تشكيلة متنوعة من مظاهر الاحتفال الجماعية بليلة رأس السنة، هذا إلى جانب أيضا باقة من الكافيهات والمطاعم الفاخرة التي تقدم أسخى عروضها بتلك المناسبة.

تعتبر المركب أو الباخرة في النيل من الأفكار الرخيصة في تلك الليلة. حيث يجتمع أهالي مصر والقاهرة على وجه الخصوص في بواخر نيلية ويقومون بإضاءة الشموع وتحضير البلاليين لإطلاقها في السماء. وعمل الطقوس الشائعة في تلك الليلة، وتوجد أيضا العديد من العروض الترفيهية والحفلات التي يتراوح سعر تذكرتها ما بين 250 جنيها إلى 600 جنيها فقط.

ثانياً: واحة سيوة

تلك هي أفضل الأماكن في مصر حقاً لقضاء ليلة رأس السنة، بل من أهم أماكن السياحة في مصر على الإطلاق. حيث الينابيع الحارة والطبيعة الساحرة، في بقعة من أجمل بقاع الصحراء الغربية في مصر. فهي من أمثل الأماكن لقضاء ليلة رأس السنة عام 2022، وفرصة ساحرة للامتلاء بالطاقة الإيجابية.

ثالثاً: برج القاهرة

وفيه التجمعات الدافئة، حيث يحرص أغلب المصريون على قضاء تلك الليلة هناك، وذلك أيضا لسبب رخص سعر التذكرة، كما أن دخول الأطفال هناك مجانا.

رابعاً: شارع المعز واحتضان عبق التاريخ

هذا المكان لعشاق الاسترخاء الروحي واستدعاء الماضي بروائحه الذكية في ليلة شتوية، فهو من الأماكن المدفئة للأفئدة، والأخاذة للعقل بعيدا عن صخب الواقع في واحة التاريخ والماضي العريق. بالإضافة بالطبع إلى أنه مكان غير مكلف.

خامساً: أسوان والأقصر

هيا لا تنتظر كثيراً، فالأقصر وأسوان تناديك لقضاء أجمل ليلة في عمرك، حيث الأجواء الدافئة، والآثار الرائعة، وأهالي النوبة الطيبين.

سادساً: الأهرامات والحدائق العامة

وتعتبر منطقة الأهرامات من الأماكن التي يكون فيها الاحتفال رسميا بليلة رأس السنة، وهذا أيضا يعطيها شيئاً من البهجة والسرور. كما أن الحدائق العامة تعتبر من أماكن الخروج الممتعة، وذلك مثل حديقة الأورمان في الجيزة، وحديقة الأزهر بجوار منطقة الحسين وشارع المعز.

أفكار جيدة لقضاء وقت ممتع في المنزل

هناك بعض الأفكار لأولئك المفلسين مادياً، والذين لا يحبذون الخروج في تلك الليلة لقضاء وقت ممتع وغير ممل في نفس الوقت في المنزل.وذلك من خلال ما يلي:

يمكن إشعال الأنوار وإعداد الأطعمة المفضلة وإحضار التسالي وخاصة السوداني.

وتشغيل فيلم تميل إليه النفس.

كما يمكن جمع الأصدقاء في هذا اليوم وعمل جو غير عادي في المنزل.

إحضار الحلويات والجاتوهات المفضلة، ودفع روح المرح مع الأولاد.

إغلاق الأنوار قبل دقائق من بدء العام الجديد. ووضع أي أجواء للتغيير وملئ خزان الطاقة الإيجابية لدى الأسرة من قبل الوالدين.

كانت هذه نبذه قصيرة من موقع “ثقفني” عن أفضل أماكن للخروج ليلة رأس السنة 2022 في مصر. ونرجو أن نكون طرحنا عليك عزيزي القارئ ما يشبع شغفك في البحث عن أفضل مكان لقضاء تلك الليلة.