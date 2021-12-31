نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 my dream وأرقام التليفون للإشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط وخطوات الاشتراك في مسابقة الحلم My dream على قناة mbc ورابط وأرقام التليفونات للإشتراك وهو البرنامج الذي يقدمه مصطفى الأغا عبر قناة mbc وتصل جوائزه إلى 1.000.000 أي مليون دولار أمريكي والمنتظر أن يكون في السحب الذي يكون في التاسع والعشرون من ديسمبر بمناسبة إنتهاء السنة الميلادية.

اسم الفائز بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم هو : مؤيد صائب من بغداد.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم My dream

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم في أي وقت من العام من شهر يناير وحتى ديسمبر، حيث تتيح مسابقة الحلم جوائز نقدية كبيرة من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم.

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المخصص لبلدك.

يمكن لمن بلغ 18 عام فاكثر المشاركة في مسابقة الحلم والمشاركة في السحب على مليون دولار.

يذكر أن السحب يتم على قناة mbc لكل الأفراد والجميع يملك فرصة متساوية من أجل المشاركة في سحب مسابقة الحلم، حيث يمكن إرسال رسالة على الجوال بإحدى كلمات (حلم أو dream أو reve) على الرقم المرادف للبلد.

يمكن تسجيل رقم الجوال كذلك عبر الموقع الرسمي لبرنامج الحلم.

اسم الفائز في مسابقة الحلم بمنزل الأحلام

كان مصطفى الأغا قد أعلن عن إسم الفائزة ببيت الأحلام في جزيرة اليونان والذي تبلغ قيمته ربع مليون دولار وهي فاطمة عياش والتي فازت في السحب السابق في مسابقة الحلم يوم السادس من نوفمبر 2021.

موعد سحب مسابقة الحلم

أكد برنامج الحلم أن السحب الكبير على جائزة الحلم والتي تبلغ مليون دولار سيكون في التاسع والعشرون من ديسمبرمن خلال الإشتراك في البرنامج من خلال إرسال كلمة (حلم أو reve أو dream) على الرقم المخصص للبلد.

طريقة الاشتراك اليومي في مسابقة الحلم بشكل تلقائي

يمكن الإشتراك في مسابقة الحلم بشكل متجدد وتلقائي من خلال إرسال رسالة بكلمة (انضم أو join) على الرقم المرادف لبلدك، ولكن يشترك الإجابة على السؤال بشكل صحيح من أجل الفوز في كل سحوبات الحلم المقبلة.

الفائز بجائزة المليون دولار

يذكر أن الفائز بجائزة المليون دولار سيتم إعلانها في التاسع والعشرون من ديسمبر لكل المشاركين في مسابقة الحلم بالنسبة لكل المشاركين حيث ستكون جائزة المليون دولار هي الأكبر من خلال مشاركة رقم الجوال.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم

حدد برنامج الحلم عددا من الأرقام من أجل المشاركة في مسابقة الحلم من خلال إرسال كلمة (حلم أو dream أو reve ) في رسالة أمام الرقم المحدد لبلدك.

هذا ويعلن مصطفي الأغا في برنامج الحلم عن الفائز بالسحب الكبير في نهاية السنة الميلادية، حيث تبلغ قيمة الجائزة مليون دولار وهي الجائزة الكبرى والتي أعلن عنها برنامج الحلم مع مصطفى الأغا على قناة mbc، وكانت حلقة مسابقة الحلم قد شهدت موقفا غريبا خاصة بعدما تم إختيار رقم مصري ليفوز بجائزة المليون دولار في المرة الأولى، قبل أن يقرر مصطفى الأغا مع إدارة البرنامج تغيير الرقم نظرا لعدما قيام الرقم بالرد عليه من المرة الأولى وهو ماجعل الأغا يقرر إختيار رقم أخر للفوز بالمليون دولار وكان من نصيب مواطن عراقي ليفوز هو بالمليون دولار عوضا عن المواطن المصري.

يذكر أن برنامج الحلم من البرامج التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق من كافة المشاركين فيها، خاصة وأن الجميع يحلم بالفوز بالجوائز الكبيرة التي تنشر ويتم السحب عليها بشكل دائم من اجل الكشف عن جوائز الحلم بشكل مستمر وبشكل لائق كذلك لكل المشاركين في برنامج الحلم، ونتابع معكم بشكل دائم.

يذكر أنه في حال لم يتوفر هاتف بلدك، يمكن استخدام الجوال الدولي من أجل المشاركة في مسابقة حلم وهي الفرصة المتاحة لكل المواطنين في جميع أنحاء العالم، حيث يتم سحب هناك بشكل شهري من أجل معرفة كل المشاركين في مسابقة حلم، ويتم الإختيار بناء على سحب يتم عمله بداية وهو سحب غير محدد بأي حال من الأحوال وتقوم القناة بالإتصال بالفائز صاحب الجائزة على الهواء مباشرة.