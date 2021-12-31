نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الكوتشي الأبيض في 5 دقائق … هيرجع جديد وناصع البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الكوتشي الأبيض في 5 دقائق، يستمر الكثيرين من السيدات والفتيات وأيضاً الشباب عن طريقة سريعة ومتميزة لتنظيف الحذاء الأبيض ليظل جديداً وناصع البياض، وتعد الأحذية البيضاء من أساسيات الموضة ويعشقها الكثيرون من الأشخاص. ولكنها تتسخ بسرعة ويصعب تنظيفها، بالإضافة إلى البقع الصفراء التي تسبب التشوه للحذاء؛ لذلك يتم البحث كثيراً عن طرق متميزة وفعالة للتخلص من الأوساخ بالكوتشي والقضاء على اصفرار اللون، وهذه أفضل الامور التي يجب اتباعها للتنظيف.

تنظيف الكوتشي الأبيض في 5 دقائق

دائماً ما يجد الأشخاص صعوبة في القضاء علي بقع الكوتشي ويلجأ إلي شراء كوتشي آخر جديد. ولكن اليوم حضرنا لكم طرق فعالة للقضاء على تلك المشكلة.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض

يمكنك اتباع الخطوات التالية للقضاء على مشاكل اتساخ الكوتشي وكذلك يقضي على الاصفرار.

البيكنج بودر ونشا الذرة

½ كوب نشا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

½ كوب صودا الخبز.

يتم خلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء ووضعهم في بخاخة.

يتم القيام برش الخليط السابق علي الحذاء وتركه 5 دقائق ثم مسحه بفوطة قطنية.

معجون الأسنان

تستطيع تنظيف الكوتشي بمعجون الأسنان وذلك بواسطة وضع المعجون على فرشاة اسنان، ووضعها على البقع المسخة بالحذاء ودعكها بالفرشاة لمدة 5 دقائق ومن ثم مسح الحذاء بفوطة مبللة بالماء.

الخل الأبيض وصودا الطعام

عن طريق مزج الخل مع صودا الطعام، بواسطة مقادير متساوية، واستخدام فرشاة أسنان وفرك الكوتشي بها ومن ثم غسل الكوتشى بالماء الفاتر. وتركه في مكان ذات تهوية جيدة. أو تجفيفه بفوطة قطنيلة مبتلة بالماء.

ويجب عليك تنظيف الكوتشي باستمرار حتي لا تتراكم الأوساخ به، حيث أن التراكمات هذه تتسبب في ظهور الروائح الكريهة التي تنبعث من القدم اثناء ارتداء الحذاء.