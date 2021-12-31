نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده 2022 بمناسبة راس السنة الجديدة Hyper panda وتخفيضات كبيرة لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرر هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية استقبال السنة الجديدة بالتخفيضات الهائلة على المنتجات، لتشمل هذه الخصومات العديد من المنتجات ولا تقتصر على شيء واحد، وقد رأى العملاء هذه التخفيضات حصرية داخل فروع هايبر بنده المتعددة داخل المملكة بنسبة خصم قد تصل إلى 60% في بعض المنتجات.

شملت التخفيضات التي قدمتها الهايبر عروض بنده بمناسبة العام الجديد جميع الأقسام داخل الفروع المتواجده في المملكة.

عروض بنده بمناسبة راس السنة الجديدة 2022

اعتاد المواطنين في المملكة العربية السعودية من الحصول على عروض بنده 2022 وتقديم الخصومات المختلفة والمتميزة على المنتجات داخل الفروع، هذا وقد أنتظر العديد من المواطنين إعلان هايبر بنده عن مفآجاته احتفالاً برأس السنة الجديدة 2022 للحصول على الإستفادة من التخفيضات على المنتجات وشراء مايلزم.

كما اهتم المسؤول عن النشر عبر مواقع التواصل بتوضيح عروض بنده ماركت في السعودية عن نشر العروض المقدمة والخصومات حتى يعلم بها جميع المواطنين، ويتم الاستفادة منها بشكل كبير بين رواد بنده.

خصومات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

يرى الكثير من عملاء بنده أن الخصومات التي قدمها الهايبر على الأجهزة الكهربائية هي الأكثر استفادة وأفضل العروض، وفيما يلي نوضح بعض هذه العروض:

بلغ سعر مكواة كليلكون 59 ريال سعودي بعد نسبة خصم تصل إلى 26%، بينما بلغ سعر المكنسة كليلكون 25 لتر فقط 229 ريال سعودي حيث قدمت بنده نسبة خصم عليها تصل إلى 35%.

سعر العصارة من شركة كينووود هو 99 ريال بعد نسبة خصم تصل إلى 27%، بينما بلغ سعر كليلكون بسعة 1500 المتعدد المميزات 1*4 سعر 119 ريال.

يبلغ سعر الغسالة وايت ويستنج سعة 9 كيلو فقط 699 ريال سعودي داخل مجلة خصومات بنده بمناسبة رأس السنة الجديدة 2022.

عروض هايبر بنده على منتجات الأغذية