نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عام ميلادي سعيد” اكتب اسمك على بطاقات تهنئة رأس السنة الميلادية 2022 ارسل برقية مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتب اسمك على بطاقات تهنئة رأس السنة الميلادية تعتبر من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأفراد بحلول عام 2022 لأن كتابة الأسماء على الصور تعتبر من أجمل التهنئة الذي يمكن أن نقدمها إلى الآخرين، لأنه يسعدهم ويعبر عن شعورنا الجميلة باقتراب عام جديد، وتتمنى الخير إلى الجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية كتابة الأسماء على الصور للتهنئة للعام الجديد 2022.

اكتب اسمك على صور رأس السنة الميلادية 2022

توجد الكثير من التصميمات والخلفيات والصور الفوتوشوب المعبرة عن الاحتفال برأس السنة الميلادية ،2022 والتي يستطيع الأفراد أن يعدلوا عليها من خلال الصيغة الموجودة عليها الصور.

خطوات كتابة اسم على صورة تهنئة رأس السنة الميلادية من ثقفني:

اختر التصميم الذي ترغب في كتابة اسمك عليه. قم بكتابة الاسم في المربع الخاص بذلك مع مراعاة أن بعض بطاقات رأس السنة الميلادية تدعم اللغة العربية فقط. في حالة وجود صورة رأس السنة من نوع (اكتب اسمك واسم حبيبك على صور تهنئة 2022) أو من نوع اكتب رسالة قصيرة قم بكتابة الرسالة في المربع المخصص لذلك. اضغط على زر صناعة الصورة ليقوم نظام ثقفني بعمل صورة تهنئة بالعام الميلادي الجديد باسمك. ستظهر لك الصورة ويمكنك تحميلها ومشاركتها مع أصدقائك على الانترنت.

ويكتبون أسماءهم بالشكل الجميل أون لاين، كما يوجد منها الصور المزخرفة والجاهزة والتي تم تصميمها وكتابتها، وعليها الأسماء ، كما يمكن أن يستعين بها الأفراد دون أن يحتاجوا إلى تحميل أو تنزيل برنامج من البرامج التي يتم من خلالها كتابه الأسماء على الصور أو تعديلها مثل برنامج الفوتوشوب.

يوجد عدد كبير من برامج تحرير الصور إلى المبتدئين فلا داع إلي تضيع الوقت، ويمكن اختيار النماذج الجاهزة والمكتوب عليها الأسماء لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء والأحباب.

خدمات ثقفني لتهنئة العام الجديد 2022

يقدم موقع ثقفني كالعادة باقة من الخدمات المميزة للتهنئة بالمناسبات المختلفة على مدار العام، مثل رسائل وصور التهنئة ومواعيد المناسبات، وخدمة اكتب اسمك على صور تهنئة رأس السنة وبطاقات التهنئة الثابتة والمتحركة، وفي الجدول التالي نعرض خدمات ثقفني للتهنئة برأس العام الميلادي الجديد 2022، مع العلم أن الجدول يتم تحديثه بشكل مستمر وسيتم إضافة المزيد من الخدمات في الأيام القادمة:

كتابه الأسماء على صور رأس السنة الميلادية 2022

متاح الآن بسهولة أن تقوم بكتابة أسماؤكم على الصور أو اختيار التصميمات الجاهزة والمكتوب عليها أسماء كم أو أسماء الأحبة والأهل وأرسلها كنوع من التهنئة والمباركة بحلول رأس السنة الميلادية 2022 .

يمكنكم الآن أن تشاركوا هذه الصور التي تمت صناعتها فوتوشوب للاحتفال برأس السنة مع إضافة الكلمات والعبارات الخاصة بالتهنئة والتي تكون معبرة.

كيف أكتب اسمي على صور رأس السنة الميلادية 2022

من أجل أن يكتب الأفراد أسماءهم أو بعض عبارات على صور رأس السنة الميلادية 2022 توجد الكثير من الطرق السهلة والمناسبة في كل ما عليكم هو:

أن تقوموا بكتابة النص الذي تحتاج إلى إضافته إلى الصورة أو الاسم سواء كان اسمكم أو اسم شخص من الأشخاص للتهنئة بالعام الجديد.

حيث توجد الخانة المخصصة إلى الكتابة موجودة في أسفل مواقع التعديل على الصور للمبتدئين.

ثم يتم الضغط على زر إنشاء صورة ويستطيع الأفراد أن يقوموا بالكثير من التعديلات مثل حجم الخط ولونه الذي سوف يتم من خلاله الكتابة على الصورة.

ويتم إعادة إنشاء هذه الصور حتى يصل الأفراد بها إلى النتائج المرجوة، وضغط المستخدم على نفس الزر الذي نضغطه عليه، فيستطيع أن يحمل الصورة التي قام بالتعديل عليها.

بعد أن يكون قد قام بتزيينها من خلال الاسم وبعض العبارات الجميلة ثم يبدأ في الاحتفاظ بهذه الصورة على الجهاز أو مشاركتها عبر مواقع السوشيال ميديا سواء كان سناب شات أو واتس اب أو انستغرام أو فيسبوك أو مواقع وقنوات اليوتيوب حيث إن الصورة سوف يكون متاح استخدامها على جميع المنصات الإلكترونية.

أجمل عبارات تهنئه رأس السنة الميلادية 2022

يمكنكم أن تقوم بكتابة هذه العبارات بجانب الصور على كروت التهنئة وإرسالها إلى الأصدقاء، حتى تتمكنوا في يوم رأس السنة الجميل من أن تشاركوا الفرحة مع الأهل، وعبارات ورسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022 كثيرة وأجمل هذه العبارات هي:

دائما الفرحة ليس لها حدود والتهنئة برأس السنة الميلادية أجمل ما في هذا الوجود.

سنة جديدة سعيدة على الجميع أحبكم من كل قلبي وأتمنى لكم عام القادم مليء بأجمل اللحظات.

شعوري دائمًا لا يكذب وأشعر بعام آت بالمحبة والود والأفراح وأتمنى لكم أجمل اللحظات في العام القادم 2022 .

لقد فات عام واقبل آخر بالود والمحبة أتمنى أن يكون عام 2022 عام خير على الجميع.

بكل الحب نبدأ العام الجديد أتمنى أن تقوى صداقتنا وأن يجعلنا الله كتفاً بكتف وأن يجعلنا سنداً ورزقاً لبعضنا البعض يا صديقي كل عام وأنت في حياتي وسبب فرحي وابتسامتي.

كل عام وأنت السعادة ورزق من الله لي كنت عوناً لي فيما سبق وأتمنى من الله أن يجعلك بقربي في الأعوام القادمة العمر المديد والرزق الوفير والسعادة أينما حلت خطاك يا أخي.

إلى أجمل صدفة في حياتي وإلى أحلى أقداري أتمنى إليكم أصدقائي سنة جديدة وسعيدة عليكم، كما أرغب ألا تقوم الأيام والظروف بخرابها.

أتمني في العام الجديد ألا تكون هناك خيبات في الأصدقاء أو فقدان أو ذكريات أليمة.

جعلها الله سنة مليئة بالنجاح وجعل بداية عام قادم بداية خير لكم ونهاية لأي مرض أو ألم.

كل عام وأنتم بخير عام حاملاً معه الحب والسعادة والأمل وفرح يسكن القلب محققاً لكم الآمال والأمنيات بمناسبة السنة الجديدة.

أكتب اسمك واسم حبيبك على صور متحركة لتهنئة برأس السنة

يمكنك كتابة أسمك واسم من تحب على صور لإرسال بطاقات تهنئة مميزة وإليكم عبارات تهاني رأس السنة مكتوبة: