نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم وتخفيضات نهاية العام من أسواق العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم وخصومات مذهلة وحصرية على أسعار الشاشات والجوالات وعروض الإلكترونيات، إلى جانب تخفيضات الأجهزة الكهربائية الصغيرة، والتي تتيح لعملاء أسواق عبد الله العثيم العديد من الخيارات المتنوعة، وفي عروض نهاية العام في المملكة السعودية تقدم المتاجر على تقديم العروض والتخفيضات الحصرية لعملائها في الفروع، أو عملاء التسوق أون لاين من على المواقع الرسمية للمتاجر، ولمحبي الشاشات سمارت الذكية، والتي تتمتع بقياسات سينمائية وجودة ممتازة من حيث نقاء الصورة والألوان والتفاصيل، تعرض لكم نشرة عروض العثيم الأسبوعية بعض الأجهزة المختارة بأسعار حصرية، ولكل من يبحث عن أجهزة الجوالات الذكية من سامسونج العالمية التي تتمتع بمزايا تقنية عالية الجودة وبأسعار مناسبة في تخفيضات اسواق العثيم.

عروض العثيم السعودية اليوم

لمحبي جوالات سامسونج جالاكسي المطورة، يعرض كتالوج العثيم الأسبوعي الجديدة بعض مختارات هواتف سامسونج الذكية، التي لاقت استحسان الجماهير من المستخدمين، فهي تجمع ما بين العملية من حيث الخامات المستخدمة، والمواصفات عالية الجودة والمعروفة بها شركة سامسونج الرائدة في عالم التكنولوجيا الذكية، إلى جانب بعض إصدارات الهواتف الذكية من الفئة السعرية المتوسطة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا في سوق السعودية.

شاشة أرو سمارت تي في 50 إنش ال إي دي بسعر 1349 ريال سعودي.

عرض شاشة إمبكس سمارت تي في 65 إنش LED بسعر 1799 ريال سعودي.

جوال سامسونج A22 بسعر 779 ريال سعودي.

جوال سامسونج A52 بسعر 1499 ريال سعودي.

اسواق العثيم

إذا كنت بحاجة لأحد الأجهزة الكهربائية الصغيرة الخاصة بالمطبخ، تعرض عروض اسواق العثيم الأسبوعية مجموعة من الأجهزة بخصومات كبيرة وحصرية، حيث تعرض أجهزة المدفأة للتنعم بأجواء مفعمة بالدفء خلال فصل الشتاء، كما تعرض إصدارات خاصة من أجهزة محضر الطعام، قدور الضغط، جهاز خلاط بالإضافة إلى ملحقاته، أجهزة العصارات لعمل أروع عصائر طبيعية، أجهزة الميكروويف، الموقد الكهربائي، والعديد من الأجهزة المختارة لتخدم المهام اليومية بسلاسة.

مدفأة كليك أون 2 شمعة بسعر 69 ريال سعودي.

دفاية سلك من أوكارينا بسعر199 ريال سعودي.

كولين عصارة الحمضيات 40 وات بسعر 65 ريال سعودي.

مولينكس خلاط 1.5 لتر بسعر 169 ريال سعودي.

محضر الطعام من كينوود بسعر 219 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الويكند

عروض الويكند في أسواق العثيم سارية طوال يومي الجمعة والسبت بأقوى خصم على ثمن المنتجات.

قلاية زيت كولين، سعة 3 لتر، بسعر 135 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

طقم قدور سيراميك، مكون من 10 قطع، بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

2 ترمس للشاي، سعة الواحد 1 لتر، بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 95 ريال سعودي.

جمعنا لكم أفضل عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية، والعروض الخاصة بنهاية العام على أسعار الإلكترونيات والجوالات والأجهزة الكهربائية الصغيرة، وتضم العروض مجموعة كبيرة من المقاضي الشهرية، نوافيكم بكامل المستجدات فتابعونا في تخفيضات نهاية العام في متاجر السعودية المختلفة، ويمكنكم الطلب من موقع اسواق العثيم والتسوق أون لاين للحصول على كافة احتياجاتكم،ى في أي مكان بالمملكة السعودية.