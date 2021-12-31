أجمل عبارات ورسائل تهنئة مكتوبة للعام الميلادي الجديد 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيث أننا خلال ساعات سوف نستقبل عام ميلادي جديد 2022، نرجو فيه أن يمن الله علينا فيه وعلى الجميع بالصحة والعافية، وأن يكون هذا العام الميلادي الجديد، أفضل من العام الماضي، وأن يحقق فيه للجميع كل ما يتمناه من أمنيات سواء في مجال الصحة والعمل والحياة العملية، وعادة ما يتم تبادل عبارات ورسائل التهنئة بمناسبة قدوم العام الجديد من الأقرباء والمحبين، ولهذا سوف نتابع معكم من خلال هذه المقابل أجمل ما قيل عن قدوم العام الميلادي الجديد في شكل عبارات ورسائل مكتوبة يمكن أن يتبادلها الجميع فيما بينهم للتهنئة بقدومه.

أجمل عبارات ورسائل تهنئة مكتوبة للعام الجديد 2022:-

يتمني الجميع في كل دول العالم أن يكون العام الجديد، أفضل وأجمل من العام المنصرم، وأن يمتعنا الله فيه بصحتنا وأن تحل فيه كل المشكلات التي واجهتنا خلال العام الماضي، وأن يكون عام خير وسعادة على الجميع وأن يوسع الله فيه أرزاقنا، وأن يصرف عنا فيه أي شر وسوء يمكن أن نتعرض لها سواء نحن أو أولادنا أو أي عزيز علينا، ومن أجمل ما قيل في تلك المناسبة ما يلي:-

أولاً:- عبارات التهنئة بالعام الجديد:-

* بمناسبة العام الجديد أحب أن أهديكم أرق الأمنيات المعطرة بالحب لأجمل وأقرب القلوب إلى قلبي، كل عام جديد وأنتم في تمام الصحة والعافية والسعادة.

* في بداية السنة الجديدة أحب أن أقولك أنك الحبيب والقريب والصديق، أتمني لك أن يمتعك الله العظيم بالصحة والسعادة والتوفيق في حياتك ويمنحك الله الفرح على مدار الأيام ويبعد عنك شر الأحزان فكل عام وأنت حبيبي.

* بمناسبة السنة الجديدة أحب أن أرسل تهنئة خاصة لكل أحبائي وأصدقائي المقربين إلى قلبي.

ثانياً:- رسائل تهنئة بالعام الجديد:-

* مع قدوم السنة الجديدة، يسعدني أن أهنيك يا حبيبي من كل قلبي بتلك المناسبة الجميلة، فأنت الجميل النادر على مر أيام العام، فكل عام يا حبيني وأنت بصحة وعافية وأن يمنحك الله السعادة والراحة والهناء.

* أسعدكم الله بالعام الجديد، وحقق فيها كل أمالكم وجعله خير الأعوام كل عام وحضراتكم بخير.